Pere Romeu: "La jugada condiciona, pero nuestro partido no ha sido suficientemente bueno"

La primera derrota del Barça en un clásico chocó a culés y a madridistas por igual. Lo que no sorprendió fue que una decisión arbitral errónea, por enésima vez en Liga F, fue clave en el resultado final de un partido. Aun así, el entrenador del Barça, Pere Romeu se centró en el mal juego del equipo: "La jugada condiciona, pero nuestro partido no ha sido suficientemente bueno. No hemos estado acertadas y las modificaciones no han tenido el efecto deseado".

Pese a la jugada mal arbitrada, el técnico barcelonés no quiso estar mucho tiempo valorándola y se fijó en todo lo que hizo mal su equipo en el campo y él en el banquillo: "Los 80 minutos restantes no hemos tenido el control como queríamos".

"Si te metes 2-1 a favor, en casa, difícilmente te remontan el partido"

Romeu estuvo casi toda su rueda de prensa hablando del juego, pero tampoco huyó de valorar el fuera de juego inexistente que anuló el gol a Jana: "Nos podemos agarrar un poco a que no es fuera de juego y si metes ese gol te vas 2-1, pero el partido no ha sido suficientemente bueno".

Centrándose en la autocrítica, el entrenador azulgrana tampoco vio una mejora en la segunda parte, con los cambios hechos y que pusieron en el campo el 11 que dominó al Wolfsburgo: "Ninguna parte ha sido suficientemente buena como para dejar al Madrid encerrado en su área".

Por último, Romeu felicitó al Madrid destacando su control de balón por momentos y recordó el buen nivel de las blancas, pese al 18 de 18: "Veníamos avisando que esto no sería eterno, que no ganaríamos siempre al Real Madrid. Algún día podía pasar, pero no queríamos que fuera hoy, con tantos culés".

El vestuario también hace autocrítica

Con una jugada tan clara, la plantilla del Barça respondió sobre el fuera de juego, aunque todas se centraron más en el juego, como hizo Alexia Putellas en DAZN: "Es una acción que estoy convencida que no es fuera de juego, era imposible. Pero es el minuto 80, los anteriores hay que mejorarlos para ver qué cosas hemos hecho mal para corregirlas"

En la misma línea salió Jana Fernàndez en zona mixta: "Salimos con rabia por no haber demostrado cómo podemos jugar. No nos ha salido el partido que queríamos. El gol condiciona, mentiría si dijera que no, pero no hemos estado a nuestro mejor nivel".

También Irene Paredes, que lejos de centrarse en el gol, sólo se fijó en que el electrónico final marcaba una derrota: "Lo que más rabia nos da es perder. No hemos hecho nuestro mejor juego, que ha habido condicionantes, pero lo que más importa es el perder".