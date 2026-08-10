Pere Romeu, ilusionado con los nuevos fichajes: "Todas pintan bien"

El Barça femení ha puesto punto y final al 'stage' de pretemporada en Andorra después de cinco días de trabajo. El equipo de Pere Romeu ha aprovechado la concentración para seguir avanzando en la preparación del nuevo curso, con especial atención a la parte táctica y a la integración de las nuevas incorporaciones.

El técnico blaugrana hace un balance muy positivo de la estancia. "Muy buen 'stage' de pretemporada, hemos estado a gusto. El clima nos ha favorecido, sobre todo a nivel de temperatura", explicó Romeu, que también destacó las instalaciones y el ambiente que se ha generado alrededor del equipo.

La lluvia fue uno de los inconvenientes durante estos días, aunque no impidió completar el trabajo previsto. "Hemos estado súper bien aquí, instalaciones estupendas. Hemos podido trabajar en el gimnasio", señaló el entrenador, que quiso agradecer también el apoyo recibido por parte de los aficionados. Pese a que el equipo avisó con poco margen de los entrenamientos abiertos, hasta 500 personas acudieron para ver trabajar al conjunto blaugrana.

Una pretemporada para asentar las bases

Romeu también valoró la preparación física del equipo. Las jugadoras han disfrutado este verano de su primer periodo de vacaciones y han regresado descansadas, aunque manteniendo el trabajo individual durante el parón.

"La pretemporada ha sido progresiva, con especificidad a medida que avanzaban las sesiones", explicó. Para el técnico, estos días en Andorra han servido especialmente para avanzar en el aspecto táctico: "Tengo que reconocer que nos ha ido muy bien para asentar bases tácticas y de cómo jugar. Estamos en un buen momento".

El entrenador también se mostró satisfecho con la evolución de las nuevas jugadoras. Tyler McCamey y Khadijah Cissé están realizando un trabajo específico en la portería, mientras que Martina Fernández y Renee van Asten aportan nuevas características a la línea defensiva. "Nos darán agresividad, contundencia y fuerza en los duelos defensivos", destacó Romeu, que también valoró la progresión de ambas en la idea de juego del equipo.

Por su parte, Kerolin, la última incorporación, completó su primera sesión completa y también ha dejado buenas sensaciones. "Nos dará velocidad, equilibrio, duelo ofensivo y capacidad defensiva en la presión. Todas pintan bien", resumió el técnico.

Montpellier como primera prueba

El siguiente paso será el primer amistoso de la pretemporada ante el Montpellier, que se disputará en el Estadi Johan Cruyff. Romeu tiene claro que el objetivo principal será comenzar a acumular minutos y comprobar cómo se comporta el equipo en competición. "Queremos jugar. Que la gente pueda coger rodaje. Que puedan hacer 45 minutos o más según cómo estén físicamente", explicó.

Más allá del resultado, el técnico quiere utilizar el encuentro para seguir observando las relaciones entre sus jugadoras sobre el terreno de juego. "La idea de este primer partido es coger rodaje y ver cómo nos relacionamos en el campo. Esperemos que venga mucha gente y seguro que verán un buen partido", afirmó.

Tras cinco días de trabajo en Andorra, el Barça femenino regresa con las primeras bases asentadas y con buenas sensaciones antes de afrontar su primer test de pretemporada. El Montpellier será la primera oportunidad para trasladar al césped todo lo trabajado durante estas semanas.