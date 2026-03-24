Pere Romeu, ilusionado con la Champions: “Si tengo una carta guardada, no lo diré”

Pere Romeu afronta una semana de máxima exigencia con tres Clásicos consecutivos ante el Real Madrid, pero tiene claro el enfoque: partido a partido. El técnico azulgrana, encargado de preparar tanto el aspecto futbolístico como mental de la serie, evitó mirar más allá del duelo de ida de los cuartos de final de la Champions. “Estamos muy motivadas por volver a la Champions. Es una eliminatoria que nos hace especial ilusión. Haremos el mejor partido posible para llegar al Spotify Camp Nou con ventaja”, aseguró.

El entrenador insistió en no perder el foco pese a la acumulación de enfrentamientos. “Son tres partidos seguidos contra ellas, no podemos pensar en el largo plazo”, explicó. En ese sentido, puso en valor los precedentes recientes como base para mejorar. “Tenemos que hacer las cosas tal y como las hemos hecho en los últimos partidos contra ellas. Nos sirven para analizar lo que ha sucedido y ser incluso mejores para lo que sucederá”.

Romeu también destacó la evolución del conjunto blanco en los últimos años. “El Madrid cada temporada hace mejor las cosas, invierte más en fichajes y evoluciona. Es una evidencia”, reconoció. Aun así, dejó claro que el Barça no renunciará a su identidad. “Ya conocéis nuestro juego: intentar dominar la posesión, generar muchas ocasiones e impedir contraataques, que es una de sus principales amenazas. Si tenemos control, estaremos cerca de hacer un buen partido”.

En clave táctica, el técnico no quiso dar pistas. “Si tengo una carta guardada, no lo diré”, lanzó. Donde sí se detuvo fue en los nombres propios. Confirmó que Mapi León está disponible tras su regreso. “Viene de un tiempo de inactividad, pero si entra es porque está lista. Será decisión mía si juega o no”. También valoró el estado de Kika Nazareth: “Viene en un muy buen momento, tuvo una molestia pero está bien”.

Por último, subrayó la importancia de disputar la vuelta en casa. “Tener el partido en el Spotify Camp Nou, con nuestra gente y muchas entradas vendidas, es importantísimo. Seguro que la afición estará a la altura”. Romeu cerró con un mensaje claro: “Es una eliminatoria a 180 minutos, no se decidirá mañana”