Pere Romeu: “Hemos ido de menos a más; es mejor un punto que nada”

El vestuario del Barça era consciente tras el encuentro de que no había sido su mejor noche en Stamford Bridge. Pero también se respiraba cierto alivio con un empate que las mantiene líderes en la máxima europea.

“Nuestra primera mitad no ha sido buena. Nos han llegado mucho y en la segunda parte hemos mejorado”, empezó diciendo Pere Romeu. “Queríamos tener más control, pero también nos ha faltado profundidad”, explicó. Para el técnico azulgrana una de las claves fue la propuesta de un Chelsea distinto al que estaban acostumbrados.

“Nos han hecho mucho marcaje individual a jugadoras claves de nuestro mediocampo: Alexia, Aitana... Nos han emparejado mucho el juego interior, que no lo habían hecho hasta ahora”. A pesar de las dificultades, Romeu destacó la mejora de sus jugadoras durante el encuentro. “Hemos crecido durante el partido. Cuando juegas con marcajes así no es fácil, nos faltaron ventajas hoy. Hemos ido de menos a mas y es mejor un punto que nada”, apuntilló el técnico.

Claudia Pina, por su parte, analizó el partido en términos parecidos: “Hemos jugado contra un grandísimo equipo y en un campo muy complicado. Ellas han hecho su partido y a nosotras no nos han salido las cosas como queríamos pero es un punto positivo”, dijo. “Esperábamos que estuvieran muy encima y no nos dejarán salir cómodas como así se ha visto”.