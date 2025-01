Pere Romeu: "Una final contra el Madrid y en Madrid motiva todavía más"

Pere Romeu dirigirá su primera final como primer entrenador del FC Barcelona y el contexto, en cuanto a rival, es inmejorable. "Espero que sea la primera de muchas, veo al equipo muy bien y estoy convencido que será un gran partido".

"Una final, sea del tipo que sea y contra el equipo que sea, siempre supone una motivación extra", dijo el técnico azulgrana en rueda de prensa. "Estás a noventa minutos de un título, el primero del año, y si es contra el Madrid y en Madrid, motiva todavía más".

A pesar de que nunca se han enfrentado en una final, Barça y Madrid han disputado ya quince clásicos en cuatro temporadas y entre todas las competiciones. "Son muchos partidos contra el Madrid en los útlimos años y solemos estar bastante acertadas contra ellas, creo que hemos hecho buenos partidos y esto solo nos ayuda a saber que lo que hemos hecho nos ha servido siempre para ganar, pero son noventa minutos y cada partido es diferente".

En este sentido, Pere explicó que "el planteamiento del entrenador rival siempre ha sido similar, es como me imagino el partido", pero que "antes de cada partido intentamos trabajar con un par de variantes y matices que nos hagan superiores".

A Toril: "La normativa es muy clara"

Y también, de forma muy elegante, se pronunció sobre las declaraciones de Toril y las acusaciones vertidas sobre que el Barça es favorecido siempre. "No sé lo que hubiese hecho o dicho en su lugar, pero lo que sí sé es que la normativa es muy clara y si eres campeón de Copa y de Liga vas a ser local en la final, vas a escoger, y eso no es algo que digan el Barça o el Madrid, lo dice la RFEF. Un día saldrás más beneficiado y otro, perjudicado, pero creo que no hay nada que nos pueda desviar el foco de la final".

Antes de la rueda de prensa concidió con Toril -y Alexia y Olga Carmona- en la tradicional foto de los técnicos y capitanas con la Supercopa. "Ha sido un encuentro muy respetuoso, como somos los dos, o al menos yo". Y no quiso entrar en detalles de cómo se tomó el vestuario las declaraciones del entrenador blanco: "Hay cosas en la vida que son evidentes y no hace falta ir remarcando constantemente. El equipo sabe lo que hay y solo tiene que salir a hacer una cosa: ganar la final"