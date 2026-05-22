Pere Romeu, antes de la final de la Champions: "Veo a mi equipo más maduro que en la temporada pasada"

Pere Romeu domina la escena. Habla bien y lo hace sin estridencias y evitando los tópicos pero sin meterse en charcos innecesarios que puedan desviar el foco del aspecto puramente deportivo. El técnico del Barça se encuentra más cómodo explicando detalles tácticos que entrenando al trapo de preguntas polémicas.

Pere retrata con su fluidez comunicativa el orgullo de un vestuario que está normalizando jugar cada temporada la final de la Champions gracias a un trabajo coral impecable. En la rueda de prensa previa a la final de Oslo de este sábado Pere Romeu ha exhibido un discurso sólido y lleno de orgullo por pertenecer al Barça.

Pere Romeu muy satisfecho / GORKA URRESOLA

La motivación para jugar una final de la Champions es siempre muy alta:"Estoy muy feliz de poder estar aquí y poder disputar en una final de la Champions. Nos enfrentamos a un gran equipo y creo que será una final emotiva. Hay que seguir nuestro plan de juego pero como siempre los detalles serán decisivos. Aunque no fuera el Lyon saldríamos con las mismas ganas."

En los días previos a la final se ha hablado mucho del duelo de pizarras entre Pere Romeu y Jonathan Giráldez: "Fue una buena época, no nos conocíamos. Me permitió formar parte del proceso en el plan de partido y el modelo de juego que es lo que más me gusta como entrenador. Los dos hemos aprendido cosas el uno del otro. Los dos seguiremos creciendo."

La temporada pasada el Barça de pere Romeu no pudo ganar la final de la Champions contra el Arsenal pero el técnico blaugrana entiende que han aprendido la lección: "Por mucho que llegues bien a este partido no quiere decir nada aunque prefiero llegar bien que con dudas. El equipo ha crecido mucho en toda la temporada. Hemos sufrido muchas bajas y lo hemos gestionado bien. Veo a un equipo más maduro que en la temporada pasada"

Uno de los aspectos que más enorgullece a Pere Romeu es la habilidad del equipo para adaptarse a diferentes escenarios: "En contextos de partidos hemos crecido mucho en adaptabilidad. Es importante salir fuertes pero nunca así como hay finales que se han decidido bien al principio también las hay que no se han decantado o hasta el final. Salir al 100% al inicio es importante y evitar errores. Hemos trabajado para salir bien al partido." .

El entrenador del FC Barcelona femenino, Pere Romeu, observa a sus jugadoras durante el entrenamiento que su equipo ha realizado este martes para preparar la final de la Liga de Campeones femenina que el proximo sábado dispurán en Oslo ante el Olympique de Lyon. / Alberto Estevez / EFE

En este sentido Romeu ha mentalizado al equipo para saber leer como hay que jugar en función del desarrollo del partido: "Tenemos un plan de partido marcado y habrá que tomar decisiones durante el encuentro. Tenemos que llevar el partido a nuestro terreno. Es muy importante. Tenemos hablado varios escenarios. Es importante dominar los contextos y gestionar las emociones".

Aunque no lo ha confirmado al 100% Pere Romeu ha dejado entrever que Graham Hansen e Irene podrán ser titulares. "Caro e Irene son superimportantes. A Caro se le ve bien y somos optimistas con las dos y veremos como están en el último el entrenamiento".

A Romeu se le vio menos cómodo hablando de quién es el equipo favorito y de como habrá que valorar la temporada en función del resultado de la final: "Es una final, suceden tantas cosas. El favoritismo lo dejamos para vosotros. Nos enfrentamos dos grandes equipos. Etiquetas fuera, humildad y trabajo. Soy consciente del mundo en el que estoy. Se nos pondrá arriba o abajo en función del resultado..Hemos hecho una gran temporada. Es un gran mérito haber jugado con tantas jugadoras jóvenes."

En este aspecto Pere Romeu ha reflexionado sobre la inmediatez: "La vida tiene poca memoria. Yo estoy muy contento del juego y ver jugadoras como Aicha y Clara eran unas en septiembre y ahora son dos futbolistas muy diferentes. Siempre hay que pensar adelante, lo que haces ya queda para la estadística. Siempre hay que mirar adelante, ir a más y reinventarse. Queremos seguir haciendo historia".

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