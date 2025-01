Pere Romeu: "El estilo es lo que nos acerca a ganar"

Es difícil generar consenso en los jugadores y jugadoras que ha entrenado cuando uno es técnico. Sin embargo, todo el mundo que ha trabajado con Pere Romeu (Barcelona, 1993) habla maravillas de él.

Cuando era segundo de Sergi Milà en el Cadete masculino del Barça formó a una de las mejores generaciones del fútbol base culé, la del 2004 (Pablo Páez ‘Gavi’, Ilias Akhomach, Aleix Garrido y compañía).

Y ahora, cinco años más tarde, y tras un ‘Erasmus’ en Rumanía y tres temporadas como asistente de Jonatan Giráldez, Pere, que atiende a SPORT antes de disputar la Supercopa, el primer título en juego del curso, es el entrenador del mejor equipo femenino del mundo al que quiere mantener en la cima con su propio sello.

¿En qué se parecen estos dos tipos de responsabilidad tan diferentes?

El Cadete es una etapa que da pie a un paso bastante definitivo, porque viene el Juvenil. Aquí hay muchos juveniles que rápidamente se van al filial y que si las cosas van bien, puede ser que toquen primer equipo. Era una generación muy buena y un momento importante para ellos, y ahí ya notaba ese grado alto de responsabilidad para ayudar a esos futbolistas a tirar para arriba. Y en el caso actual, que entreno a las mejores jugadoras del mundo, el hecho de haber estado estos tres años previos como asistente me ha permitido ver cómo es el día a día de un equipo tan ganador para ir viendo cómo enfocarlo y gestionarlo yo mismo ahora.

Ilias, Garrido, Arnau Martínez, Toni Caravaca… Los que ya te conocían como entrenador destacan tu perfeccionismo para trabajar los detalles y también tu trato humano con los jugadores y jugadoras. ¿Tú te ves así?

Sí, sí. Me veo totalmente así, porque pienso que si quieres llegar a un grado de detalle alto, tienes que tener un grado de confianza alto. Cuando quieres ir al detalle, es que tú te estás metiendo única y exclusivamente en cómo lo puedo hacer mejor o cómo puedo potenciar ese pequeño matiz a la jugadora. Me da la impresión a mí, o quizás por mi manera de ser, que cuanto más natural o más próximo eres, más fácil es para la jugadora recibir y aceptar eso.

¿Y te sientes orgulloso de que destaquen, precisamente, tu parte humana?

Yo eso lo tengo muy claro. Pienso que la gente se acaba quedando con la persona y con lo personal, y eso me enorgullece. Pero por otro lado yo tengo también muy claro que mi manera de ser es bastante directa y sincera con ellos, por lo tanto no es nada forzado ese trato humano. Y que a lo largo del tiempo siga manteniendo relación con varios de ellos o puedan hablar bien de mí es por supuesto un orgullo.

Ahora hablamos mucho de la Masia por Lamine, Cubarsí, Casadó, Aitana, Pina y compañía. Pero tú formas parte de lo que sería la Masia de entrenadores.

Yo llevo muchos años entrenando y tenía muy claro que quería ser entrenador, pero hace cinco o diez años nunca hubiese pensado que acabaría siendo el primer entrenador del primer equipo femenino del Barça. En la vida van pasando cosas y tú vas construyendo tu camino. Pero es verdad que el hecho de entrar joven en el Barça sí que te puede abrir un poco una visión futbolística de lo que tenías en mente anteriormente y creo que mi experiencia en el club me ha hecho ser mejor entrenador y me ha preparado para esta oportunidad.

Pere Romeu posa para SPORT / JAVI FERRÁNDIZ

Pep, Luis Enrique y otros grandes técnicos hablan siempre de la soledad del entrenador, a pesar de estar rodeado de todo un staff. ¿Has podido experimentarlo, tú?

Sí, es una realidad. Para mí hay una cosa clave, en la vida y en el fútbol, que es rodearte bien, no solo con gente de confianza, sino con gente talentosa, que te pueda ayudar en muchas cosas en el día a día. Todo el mundo forma parte del proyecto y yo me siento muy arropado por todo el staff y por el club. Pero sí que es verdad que al final la responsabilidad máxima está en tu decisión de ese once, en tu decisión de lo que dices o dejas de decir delante de los de los medios, en tus charlas a todo el equipo… Y aquí es donde sí lo puedes sentir un poco.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, a tu nuevo trabajo se ha añadido la gestión de grupo. ¿Qué importancia tiene esta parte?

Dirigir y gestionar un equipo es como gestionar una pequeña empresa. Al final tú eres el responsable y estás trabajando para personas que, en este caso, son futbolistas. Son lo más profesionales del mundo, pero obviamente todas quieren jugar y todas se sienten preparadas para jugar. No tenemos lesiones y todo el mundo quiere entrar cada fin de semana, sea el partido que sea. Y esto es una gestión añadida.

¿Y cómo se hace con un vestuario lleno de estrellas y con tanto nivel?

Desde la naturalidad, desde la confianza, desde la sinceridad, afrontando el cara a cara, intentando que todas las futbolistas mejoren siempre. Para mí la confianza no solo se demuestra con minutos en el campo, sino con lo que tú afrontas con la jugadora día tras día, si tú la corriges, si tú le haces vídeos y te preocupas por cómo está y te encargas de que cada día pueda ser mejor. Esto es lo más importante en una gestión.

¿Cuál es tu proceso para preparar los partidos? ¿Cuándo tomas las decisiones?

Yo en la semana previa ya me he mirado el rival siguiente. Termina el partido, haces un análisis de tu propio partido jugado, tanto a nivel colectivo como individual, y luego elaboras una semana en base a tus necesidades y en base al equipo que te enfrentas. No soy una persona ni que cierre el once el último día, ni que lo tenga cerrado ya con anterioridad, porque quiero ver un poco el desarrollo de la semana.

¿Cómo se encuentra el equilibrio entre gestionar los minutos -descansos y oportunidades para las menos habituales- para tener bien a todo el equipo y a la vez construir un nuevo proyecto que necesita crear automatismos, sociedades y sinergias?

Es un equilibrio complicado. Yo quiero mantener enchufado a todo el equipo, y para hacerlo tienes que ir dando minutos al máximo número de jugadoras disponibles. Pero también quieres construir a través de lo que tú te imagines que será tu once los días más importantes, y ese once tiene que jugar junto, porque sino hay sociedades que no se acaban de encontrar. Tú lo puedes entrenar, pero lo que hace que tu idea se consolide es la competición. Pero esto es una carrera de fondo y tienes que intentar que tus futbolistas lleguen perfectamente al tramo más decisivo de la competición, por eso tenemos que mantener unido a todo el equipo y que todo el mundo esté preparado para jugar cualquier partido.

¿Y cómo se gestiona por ejemplo el caso de Vicky, el talento joven, para que pueda tener continuidad para ir creciendo y mejorando?

Es joven, pero tiene mucho nivel. Es joven, pero ya ha derrumbado la puerta del primer equipo. Es joven, pero es presente del Barça. Y no podemos negar esto. Espero y deseo que Vicky siga trabajando como lo está haciendo, que siga dejándose corregir como lo está haciendo, que siga puliendo pequeños matices que la van a hacer mejor futbolista. Seguirá teniendo oportunidades, porque es una jugadora a la que le espera un gran futuro, pero Vicky ya es presente.

Ahora ha salido cedida Martina, pero ¿cómo estás viendo a Dragoni en la Roma y a Lucía Corrales en el Sevilla?

Que las jugadoras necesitan minutos para coger confianza y experiencia es una obviedad. Las que han salido cedidas es porque creíamos que era lo mejor para ellas, porque así podían disputar minutos de calidad, sentirse importantes dentro de su propio equipo y esa continuidad nos permite a nosotros verlas, analizarlas y tomar las decisiones de si creemos que es mejor que, de cara al año que viene, sigan ese camino de la cesión para seguir cogiendo minutos y ritmo, o si están ya totalmente preparadas para estar en el equipo. Es una decisión que tomaremos.

Pere Romeu durante la entrevista con SPORT / JAVI FERRÁNDIZ

¿Crees que se tiene poca paciencia en el fútbol? ¿Que, en tu caso, que arrancas un nuevo proyecto, se piden resultados inmediatos a pesar de que los cambios siempre requieren tiempo?

Creo que en el fútbol no se tiene ni paciencia, ni tiempo, ni dejan trabajar suficiente muchas veces. Porque el arte del entrenador está en intentar, en el menor tiempo posible, construir algo, ya sea adaptando los nuevos fichajes, ya sea no echando de menos a lo que se fue, ya sea instaurando un poco tu idea o tu identidad de juego, pero es una realidad que vayas donde vayas necesitas un poco de tiempo y de paciencia para que las cosas fluyan.

¿Y cómo lo has vivido, personalmente, en estos primeros meses?

Mi sensación es que tuvimos una pretemporada muy larga y que las jugadoras que vinieron de los Juegos Olímpicos tuvieron muy poco descanso porque ya empezábamos la Liga. Pienso que en noviembre ya empezamos a fluir más, el juego era más dinámico, la gente se sentía mejor, tanto en el apartado de sensación pura individual como en lo condicional. A nivel de juego, el equipo cada día es más rico, tácticamente, cada día hace más cosas y las hace con una intención y bien hechas. Y ahora, en este segundo tramo de temporada, vamos a ir al detalle individual para que en todo eso colectivo que ya se empieza a dominar, las jugadoras estén al cien por cien.

En dos momentos clave en que las cosas salieron muy bien, Alexia -tras el clásico- y Aitana -después del partido en Montjuïc contra el City- pusieron en valor tu trabajo y el del staff.

Esto te reconforta, claramente. No solo a mí, sino, pienso, a todo el staff. Todo el mundo puede opinar, pero quienes están en el día a día son el entrenador, el cuerpo técnico, el staff y las jugadoras. Somos los que conocemos el proceso, los que conocemos el día a día. Y la opinión importante, para mí, es la de la gente que estamos allí. En esos dos partidos salió muy bien lo que planteamos, las jugadoras lo ejecutaron perfectamente y agradezco que las dos trasladasen que esto había funcionado. Pero en el fútbol hay días en los que lo que planteas puede ser bueno y que luego no funcione porque el rival quizás lo ha hecho mejor que tú. Yo en eso soy una persona de mentalidad bastante abierta, no soy de extremos en la vida. Y no porque un día me elogien estaré muy arriba, pero si un día me destruyen, tampoco estaré muy abajo. Intento ser un término bastante medio y eso me hace estar tranquilo.

En un club en el que el cómo es casi tan importante como el qué, el estilo y el jugar bien son innegociables.

Yo creo que ahí hay un error de concepto, de que nos pensamos que en el Barça solo se tiene que ganar de una manera. Pero es que esa es la manera en la que confiamos. Todo lo que hacemos como equipo, en la manera de jugar y de entrenar, esto del ADN y del estilo, es porque creemos que nos acerca a ganar, sino no lo haríamos, porque esto es un deporte competitivo. Y todo lo que yo hago en el día a día es porque pienso que es lo mejor para que mi equipo gane, no hay más. Obviamente, por el nivel de las futbolistas que tenemos, es más coherente jugar teniendo la posesión, porque son jugadoras con mucho talento y hechas para esto.

Pere Romeu, entrenador del FC Barcelona / JAVI FERRANDIZ

Ahora empieza lo bueno, con un primer título, la Supercopa, en juego. Y luego ya vendrá la fase final de la Champions. ¿Qué le pides al equipo a partir de este mes de enero?

Yo le pido que siga creciendo como lo está haciendo, que sigan siendo futbolistas exigentes, porque pienso que estamos en un momento donde el hecho de no tener lesiones y de tener posiciones dobladas te hace mantenerte alerta, porque tan fácil entras en el once como te caes de él, porque esto va de rendimiento. Que sigan entrenando bien, que la gente se siga exigiendo, porque ahora viene lo importante. Ahora tenemos la Supercopa, que son dos partidos para un título. Y si no estás bien, puede pasar de todo.

Se suele dar por hecho que el Barça estará en la final y que ganará la Supercopa, pero con la excepción de la temporada pasada, en los últimos años han costado más las semifinales.

Es que son noventa minutos donde el rival es consciente de que en nada se puede plantar en una final, y es normal que haya exigencia y que no sea fácil. Aquí estamos normalizando que este equipo lo va a ganar todo. Y lo primero que tiene que hacer este equipo es seguir jugando igual de bien, seguir exigiéndose como lo está haciendo, porque esto lo va a acercar a ganar. Pero en el mundo del fútbol, ganar no te asegura nada. No es tan fácil lo que se ha hecho hasta ahora.

Las notas se ponen a final de curso, pero más allá de los títulos, ¿qué sería una buena nota para ti en tu primera temporada en el cargo?

Está bien esto que dices, porque va más allá de los títulos. En el fútbol te juzgan por lo que has ganado o lo que has dejado de ganar. Pero, para mí, y por eso soy entrenador, lo más importante es dejar huella, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Que una vez yo haya salido de aquí o haya jugadoras que se vayan mientras yo esté, digan que ‘este entrenador nos exigía’, ‘este entrenador nos cuidaba’, ‘este entrenador intentaba enseñarnos’, ‘este entrenador me metía mucho matiz individual y colectivo para que mejorase’ y ‘este entrenador era un tío agradable, era una buena persona’. Para mí esto es lo más importante y no solo por parte de las jugadoras, también por parte de staff y del club. Que me vean como una persona trabajadora y ambiciosa, pero que me vean también como una buena persona