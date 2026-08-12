Pere Romeu estalla contra el Mundial Sub 20: "Serrajordi no debería de estar ahí"

El Barça femenino comenzó la pretemporada con buenas sensaciones ante el Montpellier. Las blaugranas se impusieron por 3-1 con goles de Patri Guijarro, Claudia Pina y Maissa Baha en un encuentro que también sirvió para ver los debuts de Van Asten, Liv Pennock, Martina y Kerolin Nicoli.

Tras el pitido final, Pere Romeu valoró en declaraciones a 3cat el primer test del verano y explicó el plan de minutos diseñado para sus jugadoras, condicionado por las ausencias provocadas por el Mundial sub-20. El técnico azulgrana también analizó las primeras sensaciones que le dejaron las nuevas incorporaciones y habló del reto que supone afrontar la temporada después de las salidas del verano.

Un primer test condicionado por las ausencias

Romeu explicó que el objetivo principal era que las jugadoras empezaran a coger ritmo, aunque la situación de la plantilla obligó a modificar el reparto de minutos: "Hoy era un partido donde queríamos rodar, donde queríamos tener un poco de minutaje. Nos habría gustado poder hacer 45-45 minutos con la mayoría de jugadoras, pero era inviable porque no tenemos muchas jugadoras que han estado en la pretemporada con nosotros porque han marchado al Mundial sub-20.

El técnico también puso el foco en el impacto que está teniendo el Mundial sub-20 en el Barça: "Nos hace tener una plantilla mucho más corta. Es un Mundial, cualquier selección quiere a las mejores jugadoras. Algunas de las nuestras, como Serrajordi, ya han debutado con la absoluta y creo que no deberían estar".

Clara Serrajordi celebrando un gol con el Barça / Javi Colmenero (EFE)

Satisfecho con los nuevos fichajes

El entrenador azulgrana también analizó los primeros minutos de las incorporaciones y destacó la polivalencia de Martina, la fortaleza de Van Asten y el desequilibrio de Kerolin Nicoli: "Martina ha vuelto a lo que era su casa. Puede jugar en muchas posiciones y tiene gran aprendizaje. Nos dará mucha agresividad, concentración y es muy precisa en balón parado".

Sobre Van Asten, Romeu destacó que "es muy agresiva, muy fuerte en los duelos, muy completa y nos dará mucho en largo".

Y respecto a Kerolin, explicó que aporta precisamente un perfil que necesitaba el equipo: "Es una jugadora de ataque que necesitábamos, una jugadora con desequilibrio y con capacidad de repetir esfuerzos. Son muy buenas incorporaciones, seguro que nos darán mucho. El objetivo es prepararnos para todo lo que venga. Cuando mejor estemos, más títulos podremos ganar".

Romeu también quiso dejar claro el mensaje que pretende transmitir al vestuario durante la preparación: "Lo que les quiero transmitir a mi plantilla es ilusión, ganas, ambición, ganas de seguir creciendo y mejorar".

Kerolin, durante su presentación con la camiseta del Barça / Gorka Urresola

Vicky López: "El objetivo es ganar todos los títulos"

Vicky López también valoró el primer partido de la pretemporada y destacó el trabajo que está realizando el equipo desde el inicio de la preparación: "Muy bien, vamos cogiendo sensaciones. Estamos trabajando muy duro para mejorar la temporada del año pasado, que sabemos que es difícil, pero el objetivo es ganar toodos los títulos. Estamos trabajando duro, sabemos que en el día a día lo estamos haciendo muy bien, así que seguir en la línea".

Vicky también reconoció que el vestuario ha notado la ausencia de algunas de las jugadoras que han abandonado el equipo este verano, especialmente Alexia Putellas: "Ha sido raro volver al vestuario sin Alexia Putellas. La echamos de menos, igual que a todas las compañeras que se han ido, pero espero que donde estén, estén superbien y les vaya genial".