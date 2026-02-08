Pere Romeu: “El equipo está más unido que nunca”

Pere Romeu celebró la victoria del Barça ante el DUX Logroño destacando la complejidad del partido y el mérito del equipo para resolverlo. “Han venido con un 5-4-1 muy bajo, por momentos eran casi dos líneas de cinco. No nos han permitido descolgar a nadie y eso no es fácil de atacar”, explicó el técnico catalán.

El entrenador azulgrana añadió que el contexto tampoco ayudó: “A veces estos partidos se abren tras una recuperación alta, pero no nos lo han permitido. Además, el estado del terreno de juego no era perfecto para atacar bloques tan bajos. Una semana más, un partido más, no estaba en condiciones excelentes”. Pese a ello, Romeu se mostró satisfecho: “El total del partido es bastante bueno y, sobre todo, la entrada en la segunda parte fue muy buena”.

Más allá del encuentro, Pere quiso poner en valor la fortaleza del grupo ante las numerosas bajas. “Hemos tenido tramos sin Salma, sin Patri, sin Ona, sin Kika… y hemos seguido tirando. Las jugadoras de abajo nos han ayudado muchísimo”, afirmó, orgulloso también por los debuts de María Llorella y Adri Ranera (esta en Liga y además como titular): “Vienen a entrenar y a jugar con personalidad y talento. El equipo está unido y fuerte como nunca”.

Gemma Font, capitana y portería a cero

En la misma línea se expresó Gemma Font, que ejerció de capitana en Las Gaunas. “Ha sido un partido duro, esperábamos un rival cerrado que quería salir en transiciones, pero hicimos una buena primera parte y lo rematamos en la segunda”, señaló la guardameta. Gemma también reconoció la dureza de la semana por los viajes y la lesión de Laia Aleixandri: “Le mandamos muchos ánimos, estaremos a su lado. Hemos hecho un buen partido y no hay excusas”.

A nivel personal, Font se mostró satisfecha por su momento: “Estoy muy contenta y con confianza. Siento la confianza del staff y del entrenador y se lo agradezco”. Y sobre llevar el brazalete, fue clara: “Muy feliz. Llevo muchos años aquí, conozco muy bien los colores y estoy muy orgullosa de poder llevarlo”