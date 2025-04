Pere Romeu: "Este equipo siempre ha dado la talla en grandes escenarios"

"Quedan noventa minutos". Para Pere Romeu no ha sido difícil mantener la concentración del equipo durante esta semana a pesar de viajar a Londres con un 4-1 de ventaja en las semifinales de la Champions contra el Chelsea. Lo primero que hizo el técnico del FC Barcelona al término del encuentro en el Johan Cruyff fue reunir a las jugadoras y al staff.

"Les dije que solo habíamos hecho un primer paso, que habíamos hecho un partido muy bueno y que podíamos sacar conclusiones muy positivas, pero que no había nada hecho y que quedaban noventa minutos", explicó el entrenador en la rueda de prensa previa, esta vez en Barcelona porque en Stamford Bridge no podía hacerse porque jugaba el Chelsea masculino. "Hemos entrenado muy bien esta semana, estamos muy concienciadas de que no está hecho y sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien si queremos estar en la final de Lisboa".

Durante estos días, Pere, que espera a un rival "más agresivo en la presión y que venga a hablarnos más", explicó que "más allá de analizar en profundidad nuestro partido del otro día, que es el más reciente, hemos estudiado el partido de vuelta del Chelsea contra el City en cuartos, donde ellas tenían que remontar y lo consiguieron en la primera parte, y todos los partidos de esta temporada en los que han ido por detrás" en el marcador. "Hemos visto patrones diferentes y nosotras hemos hecho algunas modificaciones y las hemos entrenado para estar preparadas para todos los escenarios, estamos muy convencidas del partido de mañana".

Dijo, también, que "nosotras saldremos a hacer el partido que tenemos que hacer, a tener la posesión, a generar ocasiones de gol, y también a hacer un buen ejercicio defensivo". Y que "si salimos con personalidad y a tener el balón, a instalarnos en campo rival, irá bien; este equipo ha jugado en escenarios exigentes y difíciles y siempre ha dado la talla".

Será la primera vez que Pere Romeu dirija un partido en Stamford Bridge, uno de sus estadios favoritos, como primer entrenador, pues en las dos últimas semifinales lo hizo como asistente. "Es un campo que me encanta desde pequeño, desde que vine con mi familia cuando era niño, y además uno de mis mejores recuerdos como culé es el gol de Iniesta". Lo único que desea es que su equipo haga un gran partido para volver a clasificarse para otra final de la Champions