Pere Romeu, entrenador del Barça femenino: "Le damos mucho valor a este título"

El FC Barcelona conquistó su séptima Liga consecutiva tras imponerse al RCD Espanyol en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, un nuevo hito que consolida su dominio en el campeonato doméstico.

Tras el encuentro, el técnico azulgrana, Pere Romeu, valoró el título poniendo el foco en la regularidad del equipo:

"Estamos súper ilusionados de poder formar parte de esta trayectoria de títulos en Liga. Es un premio a la regularidad y a hacer las cosas bien, al juego. Es imposible ganar si no eres regular, así que le damos mucho valor a este título", afirmó el entrenador, destacando la exigencia que implica mantener el nivel en un campeonato en el que los rivales no exigen al equipo como en Europa.

Aunque el gran objetivo del equipo sigue siendo la Champions League, Romeu no restó méritos al logro en liga: "La Champions se decide por detalles incontrolables, son competiciones emocionales, pero si pierdes una Liga seguro que no lo has merecido. Por eso creo que tiene un mérito increíble", apuntó.

El técnico quiso además poner en valor el rendimiento de las más jóvenes: "Estamos teniendo mucha suerte porque hay muchas futbolistas a las que estamos dando minutos y continuidad que no solo son muy buenas, sino que tienen mucha personalidad para hacer lo que hacen".

Finalmente, el técnico no pudo evitar referirse a la celebración del título sobre el césped del eterno rival, manteniendo una actitud respetuosa que caracteriza al grupo: "Estamos haciendo una celebración elegante", insistió.