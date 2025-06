Pere Romeu: "Es una temporada notable, no excelente, pero estoy orgulloso"

Pere Romeu puso en valor el dominio del FC Barcelona en el fútbol masculino y femenino español tras completar un doble triplete nacional histórico junto al equipo de Hansi Flick. El técnico del Femenino destacó cómo sus jugadoras se rehicieron tras no poder sumar una nueva Champions a su palmarés y fueron capaces de imponerse en la final de la Copa de la Reina a un correoso Atlético de Madrid (2-0). De ahí que a temporada sea de "notable" aunque deje un sabor "agridulce".

"Me enorgullece una barbaridad porque soy del Barça y de Barcelona y ver que los dos equipos han conseguido todos los títulos nacionales me enorgullece muchísimo, la verdad".

En el caso de su equipo, "habla muy bien del equipo femenino, que sigue luchando por todo año tras año". Sobre el equipo de Hansi Flick resaltó que "han hecho una temporada brillante con chicos muy jóvenes que han tirado la puerta abajo". En cualquier caso, "el proyecto continúa y espero que el año que viene sigamos estando los dos equipos arriba del todo".

"Una buena final"

Pere Romeu catalogó el partido disputado en El Alcoraz como "una muy buena final" y puso en valor el esfuerzo de sus futbolistas. "Era muy difícil jugar como lo hemos hecho. Hemos tenido mucho dominio aunque en algún momento de la segunda parte nos han contraatacado algo más. Pero jugar tan bien era muy difícil por las condiciones en las que veníamos". Hay que recordar que, más allá de la final de la Champions, buena parte de las integrantes de la plantilla azulgrana acudieron a la llamada de sus selecciones nacionales y, en el caso de las jugadoras de España, con dos partidos muy exigentes.

En este sentido, el técnico azulgrana hizo una "valoración positiva de la temporada" porque en su opinión su equipo "ha ido creciendo y en la próxima temporada volveremos a luchar por todo, seguro".

"Notable, pero no excelente"

A pesar de todo, no dudó en admitir que "nos quedamos con el sabor agridulce de perder la Champions", aunque espera volver a luchar por todo de nuevo. Por tanto, la calificó como "notable. Excelente o brillante no porque esto va de ganar y el partido más importante no lo ganamos, pero el equipo ha ido a más y ha tenido momentos brillantes contra grandes equipos", resumió.

Además de tener que superar el mal trago de la derrota ante el Arsenal, el Barça se medía a un Atlético "que es uno de los mejores de la Liga F, con muy buenas jugadoras y un gran entrenador.". Romeu resaltó que se trataba de un partido "de mucho nivel y responsabilidad y teníamos que sacar fuerzas y energía de donde fuera". De ahí que repitiera que se sentía "muy contento y satisfecho".

Finalmente, valoró la actuación de Claudia Pina, decisiva con sus dos goles y escogida la MVP de la final. "Es una jugadora hay muchas cosas importantes. Una es el sentimiento de pertenencia a un club, y Claudia lo tiene muy claro e interiorizado. Sus características coinciden muchísimo con las necesidades del equipo y lo que a mí me gusta. Su reconocimiento es puramente merecido".