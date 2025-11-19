Pere Romeu: "Es difícil ganar al Chelsea, pero lo es más repetirlo"

Pere Romeu y Laia Aleixandri atendieron a los medios en Londres en la rueda prensa previa al partido de la UEFA Women's Champions League tras haber ganado el Clásico en el último partido antes del enfrentamiento europeo. En el test más exigente de la temporada, el entrenador azulgrana alegó que, si el conjunto culé hace lo que debe hacer, podrá volver a imponerse al equipo inglés, como ya sucedió en semifinales del curso pasado.

Pere Romeu en el Clásico / Dani Barbeito / SPO

Las transiciones, principal amenaza de las inglesas

El técnico del femenino expuso los peligros y las virtudes de las inglesas a las que deben prestar atención las azulgranas: "Mañana jugamos contra un equipo que tiene una fase defensiva agresiva y una buena capacidad de recuperar balones y contraatacar. Tienen jugadoras determinantes y con mucha velocidad arriba". Para contrarrestarlo, todo pasa por "hacer un partido con muchísima posesión, de mucho control y de evitar pérdidas innecesarias."

Sobre los precedentes frente al conjunto londinense, el dirigente tiene claro que "es difícil ganar al Chelsea, pero aún lo es más repetirlo", mientras recuerda que "en las últimas ocasiones, lo hemos hecho gracias al juego, y si mañana hacemos un partido completo, estaremos más cerca de volver a ganar".

Aleixandri, con conocimiento del rival

La defensa azulgrana se mostró consciente de la entidad del Chelsea: "Son jugadoras a las que me he enfrentado estos últimos años. Es un equipo muy ofensivo y para contrarrestarlo, debemos tener la posesión y las ocasiones".

Laia Aleixandri besando el escudo del Barça / FCB

Sobre su situación individual, la ex del Manchester City afirmó "estar muy contenta de poder aportar al equipo". "Me encuentro bien, con confianza y con el objetivo de afrontar estos grandes partidos", concluyó la de Santa Coloma de Gramenet.