Pere Romeu define el 2-6 del Barça ante el Real Madrid como "histórico"

Pere Romeu se mostró muy satisfecho tras la contundente victoria del Barça ante el Real Madrid (2-6) en la ida de los cuartos de final de la Champions femenina, un resultado que calificó de histórico, aunque quiso rebajar la euforia y centrar el foco en lo que viene.

“Quizá esta temporada ha sido el partido en el que hemos tenido mayor dominio y control, no solo con la posesión, sino generando pocas pérdidas, haciendo que ellas no pudieran correr o lo menos posible. Estoy muy contento. Es un resultado histórico que quedará marcado, pero eso es un tema de estadísticas, de números. Nosotros ya estamos centradas en el domingo única y exclusivamente, venir aquí y hacer otro buen partido y ya veremos cómo preparamos la vuelta”, explicó el técnico blaugrana en rueda de prensa.

Pajor anotó un doblete en la ida de los cuartos de Champions / FCB

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la titularidad de Serrajordi, una decisión que Romeu justificó desde la pizarra y la gestión de una eliminatoria a doble partido. “Claramente, nunca mejor dicho, las eliminatorias que son a dobles partidos, que son largas, se tienen que jugar con mucha cabeza. No se quiere salir y sentenciar. Queríamos buen control del medio campo, sostener su arreón, sabíamos que lo tendrían. Queríamos una interior con capacidad de llegar a defender en situaciones y con llegada, queríamos a Vicky por fuera para tener seguridad por fuera. Ha salido bien el plan, otros días no saldrá bien, pero el entrenador toma decisiones pensando en lo mejor para su equipo. Espero que el resto de partidos también se jueguen como se ha jugado hoy”.

Elogio hacia las más jóvenes

El entrenador también reconoció que esperaba un planteamiento diferente por parte del rival, aunque destacó la capacidad de adaptación de su equipo. “Me esperaba una presión algo más agresiva y alta, tienen capacidad para hacerlo. Te puedes esperar una cosa, pero tienes que adaptarte y hemos tenido capacidad para hacer lo que requería el partido”.

Por último, Romeu quiso poner en valor el rendimiento de las futbolistas más jóvenes, subrayando no solo su talento, sino también su personalidad en un escenario de máxima exigencia. “Hay muchas futbolistas con nivel, otra cosa es la personalidad para hacerlo. Estas futbolistas de nuestro equipo son ya presente, las hemos puesto y han rendido muy bien. Vamos a dejar que sigan creciendo, haciendo las cosas con humildad, sabiendo que tienen mucho margen de mejora, pero estoy muy contento por ellas por el nivel que están mostrando”.