Pere Romeu: “Me da bastante igual lo que se hable de nuestro equipo”

Pere Romeu atendió a los medios de comunicación en la previa del derbi catalán entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol, un partido siempre especial que esta temporada llega en un momento dulce para las azulgranas. El técnico se mostró tranquilo, confiado en el rendimiento de sus jugadoras y sin dar mayor importancia a las declaraciones de la entrenadora rival, Sara Monforte, quien había insinuado que esta podía ser la temporada para vencer al Barça debido a su “plantilla corta”.

“Me da bastante igual lo que se hable de nuestro equipo”, respondió Romeu al respecto. “Lo que yo tengo claro es que estamos muy bien, jugando muy bien, a un nivel muy alto por ser mes de septiembre. Esperamos mantenerlo a lo largo de la temporada, aunque es difícil. Estoy muy contento con la plantilla”, añadió.

El técnico reconoció que el equipo no cuenta con una plantilla muy larga, pero explicó cómo están gestionando esa situación: “Va un poco por nivel y por necesidad. Tenemos plantilla corta y hay posiciones que no están completamente dobladas. Pero tenemos jugadoras polivalentes que pueden ayudar, y además estamos subiendo a entrenar con nosotras a jugadoras del filial. Tenemos muy buen filial, y esta temporada se hablará de varias de ellas”.

Compromiso

Romeu valoró también el compromiso del grupo en el día a día, más allá de los buenos resultados obtenidos hasta ahora. “Tengo un equipo muy responsable. A pesar de haber ganado tanto y con marcadores holgados, en los días de vídeo, entrenos, etc., no me he encontrado con actitudes relajadas. Si alguien ha llegado tarde ha sido por algo puntual”.

Sobre el derbi, el técnico no dudó en resaltar la motivación especial del encuentro: “Es un derbi, los dos queremos los tres puntos. Es normal que, aunque haya respeto, todos quieran sacar su mejor versión. Si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, nos aproximaremos a ganar y esperamos ser determinantes para que no haya cosas de qué hablar”.

Romeu también habló del conocimiento mutuo entre los equipos de la Liga F: “Cuando te conoces con los rivales, tienes más información, pero ellas también sobre ti. No solo en estos derbis, es algo generalizado en la liga. Estar tiempo en la competición te da bagaje, pero también hace que el rival te conozca mejor”.

Reconocimiento a las jugadoras

El entrenador no escondió su orgullo al hablar de las distinciones individuales de sus futbolistas, en especial el reciente Balón de Oro ganado por Aitana Bonmatí. “Me siento un privilegiado de poder entrenar jugadoras que han trabajado tanto y han recibido premios individuales en los últimos años. Tener cinco Balones de Oro en el equipo, el tercero consecutivo de Aitana, habla muy bien del club. Estoy convencido de que seguiremos así porque tenemos mucho nivel”.

También tuvo palabras para Vicky López, una de las perlas del equipo que se llevó el trofeo Kopa en París: “Llegó siendo una jugadora súper talentosa, con un descaro asombroso para su edad. Lo mejor es que todavía tiene margen de mejora. Es una jugadora que puede tener presencia en varias posiciones y tiene un gran olfato goleador”.

En cuanto a Claudia Pina, undécima en el Balón de Oro, Romeu no ocultó cierta decepción: “¿Qué quieres que te diga? Me sabe mal, porque estoy aquí hablando de distinciones individuales y de lo orgulloso que estoy de todas, pero si miramos el listado, hay jugadoras de nuestro equipo que están por debajo de donde deberían estar. Si Pina hace la temporada que hizo o mejor, seguro que quedará más arriba”.

Todas disponibles para el derbi

Romeu confirmó que tiene a todas las jugadoras disponibles -menos Kika, que está haciendo trabajo especial estos días- para el partido contra el Espanyol, un detalle clave en un momento en el que el equipo aún está en plena fase de ajuste.

Finalmente, dejó claro que su apuesta va más allá de un once fijo: “No nos casamos solo con once jugadoras. Hay mucho nivel y pueden jugar todas en cualquier partido”