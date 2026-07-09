Pere Romeu: "Confío ciegamente en que no habrá más salidas"

"He aprendido muchas cosas. Son muchas sesiones a las espaldas. Nadie está preparado para coger un equipo así". Pere Romeu ha resumido así su experiencia en el banquillo del Barça en el acto oficial de su renovación hasta 2028.

"La presión depende de cómo se la tome cada uno. Pero hacerlo en el club de mi vida, con mi staff....ya solo por eso. Además, se ha ganado todo. Sé que todos y todas seréis muy exigentes con el equipo, igual que nosotros, pero las cosas se han hecho muy bien. Y estoy muy contento de seguir aquí con la gran mayoría de jugadoras".

En uno de los veranos más convulsos del mercado azulgrana, Pere Romeu confía en no seguir perdiendo piezas estructurales. Así lo aseguró en el acto de presentación de su renovación hasta 2028: "Si vamos de la mano club, afición, dirección deportiva y entrenador, todo irá hacia adelante. Confío y creo ciegamente en que no habrá más salidas".

Romeu reconoce que está viviendo semanas intensas, con salidas tan decisivas como la de Alexia Putellas, que ya luce como jugadora del London City. El técnico azulgrana asume con naturalidad su posición como entrenador de un equipo de éxito, donde es normal que otros clubes traten de fichar a sus jugadoras.

"Cada temporada es complicada y supone un reto muy difícil. Si echamos la vista atrás, en todos los mercados siempre han pasado cosas. Tanto la dirección deportiva como el club lo daremos todo para incorporar jugadoras y mantener el nivel competitivo. Esa es la línea que seguiremos. Daremos guerra allá donde estemos".

Romeu considera que, para seguir siendo la gran referencia, la clave será acertar en las incorporaciones en las dos áreas. "Tenemos que incorporar una atacante y gente en la línea defensiva. Tenemos que traer futbolistas que nos permitan mantener la tensión competitiva y una atacante en lugar de Salma".

El técnico azulgrana, además, insistió en que habrá noticias pronto en el capítulo de renovaciones: "Caro [en referencia a Graham] y Marta Torrejón renovarán más pronto que tarde. Seguirán con nosotros".

La respuesta a Alexia

Romeu también se refirió a las declaraciones de Alexia, que dejó claro que jugar en el conjunto inglés le permitirá competir cada semana. Para el técnico azulgrana, el nivel de la Liga cada vez es más alto.

"Aquí, cada temporada encuentro que la Liga es más compleja y que hay mejores equipos. Es una realidad que nosotros tenemos una mayor competitividad en Europa que en la Liga, pero esta competición nos exige mucho. Os podemos asegurar que hay niveles altos y bajos tanto aquí como en el resto de países".

Noticias relacionadas

Romeu espera acabar conformando la plantilla más competitiva posible, pero cree que será decisivo que algunas de las jugadoras más jóvenes tengan un rol distinto. "Muchas jugadoras tendrán que dar un paso adelante y son futbolistas muy, muy jóvenes. Están preparadas para competir en Europa, pero tendrán que dar un paso adelante".