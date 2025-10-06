Pere Romeu: "Vamos a competir como bestias"

Sin mirar atrás, pero con la experiencia de lo vivido. Así encara Pere Romeu el estreno del Barça en la Champions ante el Bayern de Múnich. El técnico azulgrana compareció en la previa con un discurso de confianza y ambición, convencido de que su equipo llega en el momento adecuado. “El equipo llega bien, ha empezado bien este tourmalet. Hemos hecho un análisis profundo, hemos preparado bien el plan de partido y tenemos claro lo que tenemos que hacer”, aseguró.

La primera buena noticia fue la confirmación de que Claudia Pina está recuperada. “Pudo entrenar ayer y hoy, está disponible”, explicó Romeu, que contará con toda su plantilla para un duelo de máxima exigencia. Confirmó que ya tiene decidido el once para el estreno: “Quiero tener grandes jugadoras para tener estos dolores de cabeza. Es un once pensando en el colectivo, con jugadoras que mejor se ajustan al tipo de partido. Mañana serán once, y si el rendimiento no es el adecuado, en otro partido serán otras. Nosotros vamos a hacer que rindan”.

Un Bayern completo y valiente

El entrenador del Barça mostró respeto por un rival que conoce bien: “Es un equipo que tiene un buen ataque posicional, que juega bien con distancias cortas. Son jugadoras que tienen capacidad de ocupar distintas alturas en el campo. Con Stanway, con buena llegada, y desequilibrio por fuera con Bühl, sobre todo. Es un equipo completo, que por su naturaleza nos vendrá a buscar, y eso nos permite jugar. Tendremos que dar nuestra mejor versión”.

Romeu valoró positivamente que el Bayern proponga un juego ofensivo: “A lo largo de las temporadas no nos encontramos muchos equipos así. La mayoría prefieren encerrarse, pero el Bayern se siente cómodo presionando, saltando adelante. Si tenemos capacidad para atraer y atacar, podremos hacer un buen partido”.

Sin miedo y con ambición

Para el técnico, enfrentarse a un gigante europeo no es motivo de presión, sino de motivación. “Esto es la Champions, da igual lo que hagan en sus competiciones domésticas. Jugamos contra un equipo de mucho nivel que lleva años jugando muy buen fútbol. Estamos preparadas para todo y vamos a competir como bestias”, afirmó con determinación.

El técnico volvió a insistir en el carácter del grupo: “No me quedo anclado en el pasado, para nada. Estas jugadoras tienen hambre y ambición, y ganen o pierdan, cada temporada van a por más. Gestionar, gestiono poco, porque las tías tienen unas ganas brutales”, comentó entre risas.

Un Barça mejor

Preguntado por la capacidad del equipo para mantener su nivel competitivo ante grandes presupuestos, Romeu se mostró seguro: “El tiempo dirá si estamos preparadas, no lo sé. Lo que sí tengo claro es que tenemos una plantilla exquisita, jugadoras de gran nivel, y las que han subido tienen un grandísimo nivel. No sé si en el mercado encontraríamos jugadoras mejores”.

Y tiene claro que es un gran test para demostrar lo que es y tiene que ser su Barça: “Tengo muchas ganas de la Champions y del partido. En los grandes encuentros quieres que tu equipo juegue bien y sepa identificarse en cualquier situación. Estamos atacando mejor que la temporada pasada, haciendo pequeños ajustes, generando muchas ocasiones y, sobre todo, concediendo muy poco. Mañana nos van a venir a buscar y tendremos que estar bien en esos duelos en campo abierto”