Pere Romeu: "El clásico hay que jugarlo con cabeza y con corazón"

El Barça afronta el Clásico con la convicción de ser un equipo muy diferente al del curso pasado. Así lo transmitió Pere Romeu en la previa, un entrenador que no rehúye el peso emocional del duelo, pero que insiste en mirar al presente. “Es un clásico especial, como todos. La gente recuerda aquella derrota porque no fue nuestro mejor partido, pero eso pasó hace meses. Ahora somos otro equipo, hacemos muchas cosas mejor y llegamos muy preparadas. Yo llego con motivación, con ilusión y con ganas de hacer las cosas bien”, afirmó en la previa.

A nivel anímico, Romeu profundizó en la gestión emocional que exige un partido de este calibre. Valoró la energía del vestuario —“Que nuestras futbolistas digan que tienen más ganas es muy positivo. No recuerdo un Clásico jugado a medio gas”— pero también advirtió de los riesgos de llegar demasiado revolucionadas. “La sobremotivación es un problema porque no piensas. Y en el fútbol hay que pensar”, explicó. Y, en ese equilibrio que busca, dejó una frase que resume su visión del duelo: “El Clásico hay que jugarlo con cabeza y con corazón”. Para el técnico, la clave está en competir con intensidad, pero mantener la serenidad necesaria para tomar buenas decisiones.

Un Madrid diferente

Sobre el Real Madrid, Romeu fue especialmente minucioso en su análisis. Definió al conjunto de Alberto Toril como un equipo con matices nuevos respecto a temporadas anteriores. “Es un equipo diferente. Linda ya no juega siempre abierta y actúa más de interior; Weir juega más de fuera hacia dentro; Eva Navarro está jugando de lateral… Aunque no haya muchos cambios en el once, sí los hay en su desarrollo ofensivo. Debemos ajustar ciertos aspectos para explotar nuestras virtudes y contrarrestar sus puntos fuertes”. Destacó, además, la evolución blanca durante el curso: "Han ido de menos a más y, si les das tiempo, tienen mucha capacidad ofensiva”. Preguntado por Caroline Weir, una de las grandes amenazas del Madrid, volvió a demostrar el nivel de detalle de su preparación: “Antes jugaba más en el perfil izquierdo y ahora en el derecho. Tiene más opciones de conectar con Linda, con Feller o con Eva Navarro. Es muy peligrosa, debemos taparle bien la pierna izquierda y su llegada al área”.

También anticipó un Madrid menos agresivo en la presión, algo que influirá en el guion del encuentro. “No es un equipo muy activo en presiones altas. No esperamos un Madrid extremadamente agresivo, sino un equipo que nos puede dar la iniciativa”, apuntó. Bajo este contexto, el Barça deberá “adaptar pequeñas cosas para generar ventajas y permitir que nuestras jugadoras brillen”.

Y un Barça más maduro

En clave interna, Romeu se mostró muy satisfecho con el crecimiento del equipo tanto respecto al año pasado como en lo que va de temporada: “El equipo ha madurado, ha mejorado. Tenemos una posesión más estable, nos contraatacan menos, presionamos con más valentía y apenas regalamos ocasiones. Todas las futbolistas están en un momento muy dulce”. Tan clara es su confianza que no dudó en admitir: “Tengo clara la alineación”.

También valoró la importancia de un posible triunfo que ampliaría la distancia en Liga. “Sería muy positivo ponernos a siete puntos, aunque no definitivo. A veces las estadísticas informan y a veces engañan. El tiempo dirá”. En cuanto al escenario del partido, Montjuïc, lo vio como una oportunidad más que un inconveniente: “No es el campo donde estamos acostumbradas a jugar, pero el club nos brinda la oportunidad de que venga más gente y que el equipo se sienta más apoyado”. Sobre un eventual Clásico en el Camp Nou, se limitó a decir: “Eso yo no lo sé”.

Finalmente, Romeu quiso destacar el gran ambiente del vestuario en un momento clave de la temporada: “Veo muchas sonrisas, a la gente feliz, predispuesta a entrenar bien y a aceptar ideas nuevas. Sin este ambiente sería difícil jugar como lo hacemos”. Y, en una semana tan exigente, subrayó un último detalle fundamental: “Estos días son importantes las charlas individuales sobre trabajo específico”. El Barça llega así al Clásico: preparado, equilibrado y con un mensaje nítido de su entrenador. Cabeza y corazón