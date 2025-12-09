Pere Romeu: “Esto es la Champions: si sales relajada, en media hora te pintan la cara”

El Barça llega a la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions con la necesidad de asegurar una plaza entre los cuatro primeros y acceder directamente cuartos. En la previa, Pere Romeu quiso rebajar la ansiedad competitiva y centrarse en lo inmediato: “No me obsesiona la clasificación, la verdad. Solo pienso en hacer un buen partido mañana, que mis futbolistas hagan disfrutar a la gente que venga a vernos y sumar tres puntos. Si esos tres puntos nos certifican el pase, perfecto. Pero pienso en jugar bien y ganar”.

El técnico reconoció que el calendario ha obligado a gestionar esfuerzos y a abrir la puerta a las jóvenes. “Estamos haciendo bastantes rotaciones, intentando que jugadoras del B vayan entrando en dinámica, dando oportunidades a chicas como Serrajordi o Aïcha. No tenemos muchísimas jugadoras disponibles, pero sí las suficientes para competir. Los últimos minutos del otro día lo visteis: muchas tiraron del carro. Estoy convencido de que con lo que tenemos haremos un buen partido”. Romeu fue rotundo respecto al peligro de la relajación: “Esto es Champions y si sales relajada te han pintado la cara en 30 minutos”. Sobre si ha habido conjura en el vestuario, lo descartó: “No hace falta. Hay cosas evidentes. Todas están comprometidas al cien por cien con los objetivos. Estoy contento con el nivel de las jóvenes y también con el de las veteranas. No sé si ha habido conjura o no, pero estamos bien”.

Del Benfica, Romeu espera un equipo flexible y con urgencias. “Es verdad que tienen la obligación de venir a ganar, que dominan en su liga doméstica. Por la necesidad de puntos y de gol puede que nos busquen más arriba, no sería raro. Si les das tiempo, tienen buena posesión; si no, mucha capacidad de juego directo con Martín-Prieto. Creo que nos cederán la iniciativa, incluso con una línea de cinco o una mediocampista más retrasada. Me imagino llevando el peso del juego, juntándonos bien por dentro y llegando con claridad a los metros finales”. También valoró el papel de los goles en el nuevo format competitiu: “Es cierto que pueden ser determinantes, pero no he dado un mensaje de ‘vamos a hacer muchos goles’. Quiero que juguemos bien, que ganemos, y si marcamos mucho, mejor”.

Nombres propios: Alexia, Aïcha, Carla

En el apartado de nombres propios, Romeu destacó el dulce momento de Alexia Putellas, que a pesar de acumular mucha carga, está siendo imprescindible. “La veo bien. El otro día no entraba en mis planes que jugara 90 minutos; venía de mucho trote, fatigada. Pero Alexia tiene ese gen competitivo. La veo bien físicamente, anímicamente y futbolísticamente, que esto es muy importante. Está en un momento dulce, ayuda mucho en la construcción del juego y, por mucho que reciba abajo, tiene capacidad para llegar al área”.

También elogió el crecimiento d’Aïcha: “Está en un muy buen momento, no me sorprende. Tiene una capacidad de escuchar increíble: le pides algo, te pregunta por qué, lo entiende y lo ejecuta muy bien. No vive instalada arriba, pero llega con sentido, y cuando llega toma buenas decisiones. Eso es muy importante en el fútbol”. Sobre Carla Julià, subrayó el proceso de adaptación: “Entre todos tendremos que ayudarla a llevar el cambio. Siempre ha sido más ofensiva que defensiva, más de juego interior, pero su perfil nos va muy bien. Puede darnos desequilibrio, buenos centros, movimientos sin balón. Su día a día es muy bueno, es una gran futbolista y tiene ganas de aprender”.

En cuanto a las lesionadas, Romeu explicó que Kika “progresa adecuadamente” y que habrá que ver cuándo puede reincorporarse, mientras que Ona “va según los plazos pactados”. Sobre Patri, Salma y Aitana, fue más prudente, consciente de que son lesiones largas: “Ya hablaremos”. A pesar de las bajas y la intensidad del calendario, el técnico transmitió confianza: "El equipo está a tope y siempre disponible para competir, pero es difícil que jugando cada tres días puedas brillar en todos los partidos. Con este ritmo tenemos que ir cambiando para mantener a todas frescas"