Pere Romeu: "Esto es la Champions y la Roma a va a salir a muerte con su gente"

Pere Romeu analizó en la previa del duelo ante la Roma de la segunda jornada de la UEFA Women’s Champions League, un partido que considera de máxima exigencia pese al buen momento que atraviesa el conjunto azulgrana. El técnico azulgrana destacó el nivel del rival y la necesidad de mantener la concentración y el estilo de juego que caracteriza al equipo.

“Todos los partidos pueden ser trampa porque esto va de 90 minutos, esto va de jugar bien al fútbol. Si solo te fijas en los resultados del equipo, puedes pensar que todo es sencillo: que el Barça gana bien, que los resultados son contundentes... Pero cada partido es un mundo, cada partido son 90 minutos y hay una exigencia máxima. Esto es la Champions League, y la Roma, más aún después de haber perdido en la primera jornada, con su gente, va a salir a tope, va a salir a muerte. Nosotros tendremos que hacer un gran partido para llevarnos los tres puntos de aquí”, advirtió Romeu.

"Hemos sacado conclusiones del partido contra el Madrid y otros partidos"

El técnico catalán subrayó que el equipo ha aprendido de encuentros en que se han encontrado con contextos similares a los que esperan en Roma y que han analizado con detalle al conjunto italiano. “Hemos sacado conclusiones del partido contra el Real Madrid y de otros encuentros. La Roma es un equipo alegre con balón, que intenta construir desde atrás, con delanteras capaces de jugar de espaldas y proteger la pelota. Es posible que intenten superar nuestras presiones altas con desplazamientos directos hacia su delantera de referencia”, explicó.

Romeu también destacó la calidad del rival en el juego interior y la necesidad de imponer la identidad del Barça: “Tienen buenas jugadoras por dentro, que intentan dominar el partido a través de la posesión. Pero sabiendo que nosotros tenemos porcentajes de posesión tan altos, es difícil combatirnos desde ahí. Es un equipo agresivo en defensa, que prefiere saltar hacia adelante antes que replegar. Nosotros debemos hacer nuestro juego, juntarnos mucho, mantener distancias cortas y mover rápido el balón. Eso nos dará buen juego, fluidez y nos acercará al gol, que es lo que buscamos”.