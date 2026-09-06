Pere Romeu es centenario

Pere Romeu ya forma parte de la historia del Barça. El técnico catalán alcanzó este sábado, en la victoria frente al Sevilla, los 100 partidos oficiales al frente del primer equipo femenino, una cifra que llega acompañada de unos registros que reflejan el dominio del conjunto blaugrana durante su etapa al frente del banquillo.

Romeu ha dirigido al Barça en un total de 100 encuentros, con un balance de 92 victorias, tres empates y solo cinco derrotas. Unos números que se completan con una producción ofensiva extraordinaria: el equipo ha marcado 407 goles durante este periodo, mientras que ha encajado únicamente 49.

El técnico catalán asumió el liderazgo del primer equipo femenino tras la marcha de Jonatan Giráldez a Estados Unidos y desde entonces ha conseguido ampliar todavía más el palmarés de una sección acostumbrada a pelear por todos los títulos. Bajo su dirección, el Barça ha conquistado una Champions League, dos Ligas, dos Copas de la Reina y dos Supercopas de España.

El éxito de Romeu no se explica únicamente desde los resultados. Desde el club destacan también la continuidad de un estilo de juego basado en el ADN Barça y la relación construida entre las futbolistas y el cuerpo técnico, tanto desde el punto de vista profesional como personal. Una conexión que ha servido como una de las bases de un equipo que durante este periodo se ha consolidado como una de las grandes referencias del fútbol femenino europeo con la conquista de la cuarta Copa de Europa de la sección la temporada pasada.

Romeu pudo celebrar la efeméride en Sevilla después de completar sus primeros 100 partidos oficiales como máximo responsable del equipo. El técnico quiso poner el foco en el trabajo colectivo y en todo lo que hay detrás de unas cifras que considera representativas del proyecto.

"Esto habla muy bien del equipo, del proyecto, del Club, del día a día, del gran nivel que tenemos con las jugadoras y de La Masia", explicó Romeu después del encuentro ante el Sevilla. El entrenador se mostró especialmente satisfecho por haber alcanzado la cifra con el club blaugrana. "Estoy súper contento de poder celebrar este número de partidos con el club de mi vida", aseguró.

Con 100 partidos ya en su cuenta, Romeu suma una nueva cifra redonda a una etapa marcada por los títulos, las victorias y unos registros goleadores y defensivos de enorme dimensión. Su balance de 92 triunfos en un centenar de encuentros resume el rendimiento de un Barça que ha mantenido su condición de referencia bajo su dirección. Ahora, el objetivo no es otro que seguir sumando en la búsqueda del répoker de títulos.