Pere Romeu: “¿Celebrar la Liga en el campo del Espanyol? Si lo hacemos, será con elegancia y respeto”

El técnico azulgrana, Pere Romeu, afronta el derbi ante el Espanyol en el que el Barça puede proclamarse campeón con un mensaje claro: competir con naturalidad, pero sin perder de vista la oportunidad de cerrar la Liga. “Afrontamos el derbi con la máxima tranquilidad y siendo conscientes de que el Espanyol querrá evitar una celebración de título en su campo. Nosotras salimos a ganar, no por ser el Espanyol, sino porque queremos certificar la Liga cuanto antes”, explicó.

Sobre la posibilidad de proclamarse campeonas en feudo rival, teniendo en cuenta que las dos Ligas que ha ganado allí el masculino no pudieron celebrarse sobre el césped, Romeu no rehuyó el tema, aunque rebajó cualquier tono provocador: “Ganarla donde sea, cuanto antes. Si es contra el Espanyol, no lo hemos decidido, pero vamos a salir con la energía y las ganas de siempre. Si podemos certificar el título, mucho mejor”.

Eso sí, dejó claro el estilo del equipo también fuera del césped: “Somos un club elegante, con clase y con valores. En caso de victoria, nuestra celebración será digna del equipo que somos, sin ir a hacer daño a nadie”. El entrenador también reivindicó el valor de la regularidad: “No conozco un equipo que no celebre una Liga. Aquí se valora mucho porque es imposible ganarla si no juegas bien durante toda la temporada”.

En cuanto al partido, recordó el precedente del año pasado en la CD Dani Jarque: “Fue incómodo, ante un bloque bajo y no estuvimos bien en los metros finales. Este año somos diferentes y estamos atacando mejor ese tipo de situaciones”.

Pese al cansancio tras el parón de selecciones, el equipo llega “con muchas ganas” a un tramo decisivo que puede arrancar con título: “Nos jugamos la Liga. Voy a tener cabeza y pensar también en el sábado, en Múnich, porque es inevitable, pero mañana podemos certificarla. Vamos a salir con rotaciones, sin comprometer el estado físico de algunas jugadoras, pero con un once que nos garantice un buen partido”