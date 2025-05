Pere Romeu, camino al póquer

Cuando Pere Romeu tomó el relevo de Jonatan Giráldez en el banquillo del FC Barcelona supo nada más decir 'sí' que iba a ser imposible mejorar lo que había logrado el gallego. Como mucho, podía igualarlo. Y ya era algo muy difícil. Sin embargo, el técnico catalán está a dos partidos de repetir la gesta del póquer de hace un año.

A falta de las finales de la Champions (24 de mayo, contra el Arsenal, en Lisboa) y de la Copa de la Reina (7 de junio, contra el Atlético de Madrid, en Huesca), Pere tiene ya dos de los cuatro títulos posibles en el bolsillo en su primer año en el banquillo como primer entrenador después de haber conseguido la Liga en Sevilla en la penúltima jornada con una goleada contra el Betis (0-9).

No ha sido un camino fácil para el técnico. Tuvo que arrancar su proyecto en un inicio atípico, con algunas jugadoras internacionales que se acababan de incorporar justo para empezar la Liga en Riazor, ante un Deportivo recién ascendido. Y se encontró con el reto de encontrar el equilibrio entre hacer una buena gestión de la plantilla (reparto de minutos, descansos y oportunidades) y a la vez construir su proyecto, con una línea continuista pero evolucionada.

"Es un equilibrio complicado", dijo en enero en una entrevista en SPORT. "Yo quiero mantener enchufado a todo el equipo, y para hacerlo tienes que ir dando minutos al máximo número de jugadoras disponibles. Pero también quieres construir a través de lo que tú te imagines que será tu once los días más importantes, y ese once tiene que jugar junto, porque sino hay sociedades que no se acaban de encontrar. Tú lo puedes entrenar, pero lo que hace que tu idea se consolide es la competición. Pero esto es una carrera de fondo y tienes que intentar que tus futbolistas lleguen perfectamente al tramo más decisivo de la competición, por eso tenemos que mantener unido a todo el equipo y que todo el mundo esté preparado para jugar cualquier partido".

El mejor momento

Poco a poco lo fue construyendo y el equipo afronta las dos finales que quedan en el mejor momento de forma conjunto e individual de muchas jugadoras, con la excepción de Kika, lesionada.

Pere Romeu junto a sus asistentes (Rafel Navarro y Enric Lluch) y el entrenador de porteras, Oriol Casares / FCB

Ahora, Pere aspira a convertirse en el primer entrenador en ganar el triplete en su primera temporada. Y también, claro, el póquer. Lluís Cortés lo consiguió en su segunda completa (porque se incorporó a la mitad de la 2018-19) y Jonatan Giráldez, también en la segunda. Y en la tercera logró los cuatro.

En la citada entrevista, el técnico catalán habló de lo que sería una buena primera temporada para él más allá de los títulos: "En el fútbol te juzgan por lo que has ganado o lo que has dejado de ganar. Pero, para mí, y por eso soy entrenador, lo más importante es dejar huella, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Que digan que les exigía, que les cuidaba, que les enseñaba, que les metía mucho matiz individual y colectivo para mejorar. Y que era un tío agradable. Para mí esto es lo más importante y no solo por parte de las jugadoras, también por parte de staff y del club. Que me vean como una persona trabajadora y ambiciosa, pero que me vean también como una buena persona".