Pere Romeu: "Nos han hecho sacar nuestra mejor versión"

El FC Barcelona ya está clasificado para una nueva final de la Copa de la Reina. Las azulgranas, tras dejar la eliminatoria casi sentenciada en Madrid con una manita que dolió, y mucho, en la capital, no jugaron con fuego en el Johan Cruyff y volvieron a pasar por encima del eterno rival, que eso sí, consiguió por fin estrenar su cuenta goleadora esta temporada.

Las de Pere Romeu, que conocerán a su contrincante en la gran final de la Copa del 8 de junio este jueves tras el duelo de vuelta entre el Atlético de Madrid y el Granada, están un paso más cerca de repetir la gesta de la temporada pasada, cuando conquistaron los cuatro títulos. De momento, ya tienen uno en las vitrinas, la Supercopa, pero van a por más.

Así de contundente se mostró el técnico catalán, que no se guardó nada en su alineación para recibir a las blancas y que aseguró que el partido ante las de Alberto Toril fue un buen test para prepararse para lo que viene este final de curso para las azulgranas: "No vamos a engañar a nadie, tenemos unos partidos muy exigentes y este para nosotros era un partido importante que nos hacía sacar nuestra mejor versión. Esto nos prepara para el Wolsfburgo en Champions, Madrid también en Liga, donde nos jugaremos gran parte de la liga, etc.", comentó en la zona mixta.

En un alarde de autoexigencia, Romeu dejó claro que el resultado cómodo conseguido en Madrid no cambió el enfoque con el que prepararon la vuelta: "Sabíamos que con el partido de ida teníamos bastante encarrilada la eliminatoria, pero sí que es cierto que aunque fuese un 0-5 creo que teníamos cosas a corregir y a mejorar. Hemos entrenador para sacar una mejor versión en pequeñitos detalles que queríamos", comentó el entrenador azulgrana sobre la mentalidad para afrontar el choque antes de la gran final.

"Creo que hay cosas que se han hecho mejor que el otro día, así que contento por la victoria y por la clasificación para la final de Copa de la Reina", finalizó el técnico del Barça.

Patri vuelve a golear en el clásico

Más allá de Pere Romeu, Patri Guijarro, autora del primer gol de la noche en el feudo azulgrana y segunda máxima goleadora de los clásicos, también mostró la alegría y satisfacción de la plantilla del Barça por clasificarse para una nueva final y tener la oportunidad de luchar por otro título.

La centrocampista, al igual que su entrenador, destacó la capacidad del equipo para salir con todo pese al buen resultado de la ida: "Estamos muy contentas, muy felices. Demostramos la ambición, nos hemos olvidado del resultado del partido de ida (ganaron 0-5) y hemos conseguido otra victoria contra el Madrid. Este equipo va siempre al 200%, tenemos que seguir así", comentó una de las capitanas de la plantilla sobre la 18ª victoria contra el Real Madrid en duelos directos del equipo femenino.