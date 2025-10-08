Pere Romeu: "No esperábamos un resultado tan contundente"

Mejor estreno imposible. El Barça demostró en el Johan Cruyff ante el Bayern de Múnich que, si algo hizo la derrota ante el Arsenal en la final de la Champions League en Lisboa de la temporada pasada, es poner más fuego en el deseo de este equipo eterno para volver a reinar en Europa.

La goleada dejó satisfecho a Pere Romeu, que pese a contar con una plantilla más corta este curso, está sacando un rendimiento excelso a un Barça que envió un mensaje muy claro al viejo continente:

"No esperábamos un resultado tan contundente, pero sobre todo me quedo con el juego, con los 90 minutos y el plan de partido, el más adecuado para jugar ocntra este Bayern. Parece fácil por el 7-1 pero seguiré diciendo que es un equipazo. Hemos sido muy eficaces en los metros finales, así que contento con el inicio de competición", comentó el técnico sobre el abultado marcador en el Johan.

"Ha sido un gran inicio de temporada y en el vestuario respiro algo muy positivo. La gente está muy metida, las jugadoras veteranas quieren seguir mejorando y las jóvenes nos dan un plus de ilusión y energía. Estamos en una línea ascendente", analizó.

Claudia Pina y Ewa Pajor

"El equipo está en un bueno momento, hemos hecho un gran partido jugando a nuestro juego, haciendo disfrutar a la afición. Ha sido el partido más exigente de la temporada", comentó Claudia Pina, que regresaba tras perderse por lesión el último partido de Liga, en zona mixta.

"Trabajamos para llegar de la mejor manera a competir, está siendo un gran inicio de temporada. ¿Los goles? Venía de una pequeña lesión y quería llegar de la mejor manera, Pere me ha dado la confianza para salir y he tenido la suerte de marcar dos", explicó la '9' azulgrana.

Ewa Pajor, a pie de campo, destacó el papel colectivo del equipo ante un rival exigente: “Sabemos que el Bayern quería presionarnos y ser físicas, pero lo hemos hecho bien con balón y también en la presión. Estamos muy contentas de conseguir los tres puntos”.

Por último, la ‘9’ del Barça quiso mantener los pies en el suelo pese al brillante inicio: “Sabemos que es un camino muy largo hasta la final, pero es una gran manera de empezar. Tenemos que ir partido a partido”, sentenció.