Pere Romeu: “En el Barça femenino no ganarlo todo parece una debacle”

El Barça inicia su camino para revalidar el título como campeonas de la Liga F contra el recién ascendido Alhama. Por eso mismo, es importante que, en el partido, las de Pere Romeu puedan coger buenas sensaciones y seguir en una dinámica ascendente tras los amistosos de pretemporada. El técnico catalán habló en la previa del encuentro sobre cómo llegan sus jugadoras y sobre el juego del rival.

"Es un equipo que se ha reforzado con muchas jugadoras de su anterior categoría, con las mejores futbolistas de los otros equipos. Lleva bastantes temporadas jugando el mismo estilo de juego, no asume muchos riesgos en el inicio, juega más en largo que en corto", valoró Romeu sobre el Alhama.

“Además, físicamente es una plantilla muy corpulenta y nos imaginamos que en cada balón parado va a ser su oportunidad de meterse en el partido. Te intenta presionar arriba, te empareja bastante, pero que se les puede atacar a la espalda. Pero cuando vienen al Johan pasa lo que pasa con muchos equipos: te bajan el bloque, suelen jugar con muchas defensas y hacen partidos muy largos”.

Una de las novedades de esta temporada en la Liga F es la incorporación del VAR: “Ayer nos explicaron cómo funcionaría este proceso. Nosotros nos centramos en el juego, con lo que sucede dentro del campo y si después podemos tener una herramienta que haga que el deporte sea más justo, la intentaremos aprovechar”.

“Me parece positivo que en un deporte tan injusto como es el fútbol, pueda buscar un poco de justicia en acciones claras”, añadió el entrenador.

El inicio de una nueva campaña

Sobre el juego del equipo de cara a esta temporada, Romeu expresó que “tenemos jugadoras para dominar los partidos a través del balón, para ser muy activas en presiones altas y seguimos siendo un equipo que va a ser dominador en el juego. No creo que vaya a haber muchas modificaciones respecto a la temporada pasada, pero cada partido es un mundo, por lo que tendremos que ir ajustándolo todo para seguir siendo un equipo competitivo”.

“Sabemos dónde estamos. Aquí en el Barça femenino no ganarlo todo parece una debacle. Yo me quedó como afrontamos la temporada pasada, en cómo crecimos. Competimos todos los partidos del año, aunque somos conscientes que no hicimos la final deseada en Lisboa, pero en esta temporada nos volveremos a enfrentar contra todos los rivales de Europa y lo intentaremos hacer lo mejor posible para llegar a la final y seguir compitiendo como la campaña pasada”, reflexionó.

En este sentido, el técnico tiene claro cuál es el objetivo de este nuevo curso: “Intentar competir para ganar todos los títulos. El fútbol es un deporte muy complejo, nadie te asegura ganar, en 90 minutos puede pasar de todo, pero prometo competirlo todo”.

Una plantilla corta

En el mercado de verano, el Barça solo ha incorporado a Laia Aleixandri al equipo mientras que ha dado salida a varias jugadoras importantes como Fridolina Rolfö, Ingrid Engen o Jana Fernàndez. Este hecho ha sido, en gran parte, por cuestiones del Fair-Play, algo de lo que es consciente el entrenador: “Es lo que toca. Sabemos lo que ha pasado dentro del club, pero seguimos pensando y creyendo que tenemos un equipo muy competitivo. Sigo creyendo con las futbolistas, con el staff, que día a día seguiremos mejorando y siendo más competitivas y estoy convencido de que lucharemos por todo esta temporada”.

“Esta pretemporada hemos hecho varias semanas con el filial y puedo decir que están muy preparadas, que están a un buen nivel. Cada año las jugadoras jóvenes están en mejores condiciones y estoy muy sorprendido positivamente con la pretemporada que hemos hecho. En esta temporada tendremos que tirar seguro de jugadoras del filial”, añadió Romeu.

Concretamente, el azulgrana habló sobre Sydney Schertenleib: “Una temporada es muy larga, ahora está aquí pero a lo mejor dentro de dos meses la veis jugar en otra parte, por necesidad del equipo. Todos sabemos las virtudes que tiene. Es una jugadora con capacidad de conducir, con capacidad de superar líneas, con buen tiro exterior. Creo que la veréis al centro del campo, en la posición de 6, de interior y todo lo que sea irse aproximando al área creo que puede ser positivo por ella”.

La pretemporada en México

Precisamente, el fin de semana pasado, las azulgranas estuvieron en tierras mexicanas disputando dos amistosos de pretemporada, sin embargo, Romeu no cree que el viaje pueda afectar al encuentro de este sábado: “Ya sabemos como son las giras y la diferencia horaria. En México no nos dio mucho tiempo de centrarnos porque fueron muy pocos días y la vuelta a Barcelona ha sido exigente, pero hemos hecho dos buenas sesiones de entrenamiento, hoy es la última. El equipo ya está bien, ha pasado el jet-lag, así que ninguna excusa”.

Además, puntualizó que “ha sido el año que más vacaciones han tenido respecto a los años anteriores. De hecho, la temporada pasada, cuando terminaron los Juegos Olímpicos y regresaron las jugadoras, dio la sensación que seguían en la misma temporada y que no habían tenido descanso suficiente. Este año sí que lo han tenido, nos lo dijeron las jugadoras, y la vibra de este nuevo curso creo que es muy buena y muy positiva”.

Por último, Pere también habló sobre la posibilidad que en el fin de semana del 13 y 14 de septiembre tengan que compartir el Johan Cruyff con el equipo masculino: “Me imagino que en muchos clubes del mundo debe pasar esto, así que nosotros lo afrontaremos y esperemos que el terreno de juego esté en las mejores condiciones posibles para llevar a cabo nuestro mejor fútbol”.