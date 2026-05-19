Pere Romeu avisa antes de la final: "Lo más importante es que seamos nosotras mismas"

Tras proclamarse campeonas de la Copa de la Reina con una sólida victoria por 3-1 ante el Atlético de Madrid en la final disputada en Gran Canaria, el Barça femenino ya tiene la mirada puesta en la gran cita europea. Este sábado 23 de mayo, a las 18:00 h en el Ullevaal Stadion de Oslo, las culés disputarán la final de la Women’s Champions League ante el Olympique de Lyon, con Jonatan Giráldez en el banquillo rival.

Las jugadoras del FC Barcelona celebran el triunfo con el trofeo al finalizar la final de la Copa de la Reina de fútbol que disputaron FC Barcelona y Atlético de Madrid este sábado en el estadio de Gran Canaria. / Quique Curbelo / EFE

En el media day previo al choque decisivo, el técnico azulgrana Pere Romeu transmitió confianza y serenidad. El entrenador valoró positivamente el triunfo copero, destacando los primeros 60 minutos excelentes y la madurez mostrada en los últimos minutos, cuando el Atlético empujó, pero apenas logró inquietar seriamente la portería culé. "Estamos en un buen momento, pero una final no es solo eso. Hemos encontrado el equilibrio emocional, competitivo y futbolístico", señaló.

Romeu se mostró muy satisfecho con la plantilla a su disposición. "Independientemente de quién juegue, tenemos una identidad de juego muy clara y recursos desde el banquillo para cambiar las cosas según el partido. Estamos convencidas de que daremos todo para ganar el título", afirmó.

El entrenador del FC Barcelona femenino, Pere Romeu, observa a sus jugadoras durante el entrenamiento que su equipo ha realizado este martes para preparar la final de la Liga de Campeones femenina que el proximo sábado dispurán en Oslo ante el Olympique de Lyon. / Alberto Estevez / EFE

El preparador insistió en que el equipo llega listo: conocen bien su estilo, tienen planes para diferentes escenarios y, sobre todo, deben ser fieles a su filosofía. "Lo más importante es que seamos nosotras mismas. Eso es lo que nos ha permitido levantar tres títulos esta temporada y llegar hasta aquí".

Sobre el rival, Romeu analizó con respeto al Lyon de Giráldez: "Son un equipo muy distinto al nuestro, verticales, con mucha potencia física, agresivas y peligrosas en transición. Tendremos que minimizar pérdidas y controlar los detalles para evitar sus contraataques". Recordó que se trata de dos de los mejores equipos de Europa y que el partido será muy disputado, aunque el pasado entre ambos no cuenta: "Es pura estadística".

El técnico también tuvo palabras de agradecimiento para la afición y ha animado a los culés a viajar a Oslo. "Parte de nuestra fuerza es el apoyo que tenemos. Les animo a que vengan: nosotros lo daremos todo dentro del campo". Romeu destacó además la mezcla de experiencia y juventud en la plantilla, con jugadoras que tienen personalidad para afrontar finales. "Queremos el título y lo daremos todo por conseguirlo. Si hacemos las cosas bien, estamos más cerca del objetivo".

El Barça llega a su sexta final consecutiva de Champions buscando su cuarto entorchado europeo, tras un curso impecable a nivel nacional. El Lyon, ocho veces campeón de Europa, será un hueso duro de roer, pero las azulgranas confían en su estilo y en el momento de forma para cerrar la temporada con un broche de oro en Noruega.