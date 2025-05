Pere Romeu: "El año que viene intentaremos jugar mejor"

La goleada del FC Barcelona frente al Betis por 0-9 certificó el título de Liga para las blaugranas: el décimo de toda su historia, el sexto de manera consecutiva y el primero para Pere Romeu desde que asumió las riendas del primer equipo femenino el verano pasado. Las catalanas añaden el segundo título de la temporada a sus vitrinas, tras la Supercopa de España, y ya proyectan el póker de títulos con la final de la Champions League ante el Arsenal y la de la Copa contra el Atlético de Madrid en el horizonte.

El técnico barcelonés aceptó el difícil reto de relevar a Jonatan Giráldez en el exigente banquillo del Barça femenino. En esta, su primera temporada, lleva un pleno de títulos en las dos competiciones que ya han finalizado, añadiendo la Liga a falta de una jornada para que el campeonato doméstico baje el telón de forma definitiva.

"El mérito es del club, del proyecto y de las jugadoras que mejoran año a año, es un premio a la regularidad de toda la temporada. Compartimos 24/7 muchas decisiones, tensión, nerviosismo... El fútbol es así y cuando hay tanta alegría, ves que vale la pena. Cuando a nivel colectivo las cosas van bien es porque individualmente, también, se está haciendo un buen trabajo. Ha sido el año en que el Real Madrid ha sumado más puntos, pero ha sido otro año en el que hemos dependido de nosotras mismas", comentó en los micrófonos de TV3, añadiendo también un punto de autocrítica a su discurso: "siempre podemos mejorar, el año que viene intentaremos jugar mejor".

Romeu, por otra parte, se mostró optimista para lo que resta de temporada. "Llegamos muy bien al tramo final. Queremos seguir trayendo alegrías a la afición, nos prepararemos para la final de la Champions contra el Arsenal y la de la Copa frente al Atlético de Madrid", aseguró en la televisión pública catalana.

"¿El póker? ¿Por qué no?"

Otra de las protagonistas que atendió a las preguntas de TV3 fue Clàudia Pina, autora de un hat-trick frente al Betis, que no soltó del brazo el balón que recibió por haber celebrado tres tantos en la capital andaluza. "Es el premio al trabajo de toda la temporada, hemos ido de menos a más. Los equipos cada vez son mejores. ¿El póker? Vamos poco a poco, pero, ¿por qué no?", comentaba la delantera culé.

La de Montcada i Reixach también reconoció que "hemos pasado momentos donde, desde fuera, no se creía tanto en nosotras porque algunos resultados no eran favorables y decían que no éramos el mismo Barça", pero se mostró orgullosa de la capacidad de resiliencia del vestuario: "me quedo con mis compañeras y las ganas de seguir ganando".