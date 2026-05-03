Pere Romeu: "Aitana será importante"

Pere Romeu, no ocultó su satisfacción tras la victoria ante el Bayern de Múnich (4-2), un triunfo que mete a las azulgranas en su séptima final de Champions League, la sexta consecutiva. “Estoy supercontento... sabíamos que nos enfrentábamos a un rival muy fuerte y así ha sido", empezó diciendo.

El técnico destacó cómo las jugadoras supieron aplicar lo que habían trabajado de cara al partido. "En la primera mitad se ha ejecutado muy bien el plan de partido. Pero con el marcador más favorable, el Bayern nos han presionado más y hemos tenido que defender más en el área”, explicó destacando también el ambiente vivido en el Spotify Camp Nou. "La afición ha sido nuestra gran fuente de energía".

Sobre la gestión de la plantilla, Romeu se refirió a Aitana Bonmatí: “Sabíamos que Aitana estaba disponible para jugar unos minutos. Nos iban a presionar y pensaba que nos podía ir bien. Será importante hasta final de temporada”.

El técnico quiso poner en valor la dimensión de lo que está haciendo este equipo desde hace años: “Tiene mucho mérito lo que hemos hecho: es muy complicado lo que hemos logrado y no se puede normalizar aunque pase año a año. Hay mucho trabajo de todos los entrenadores, del club... así que hay que dar la enhorabuena a todo el mundo”.

En esa misma línea, subrayó el carácter colectivo del éxito: “Es trabajo de mucha gente, no creo que sea únicamente del entrenador. Las jugadoras han creído, muchas han dado un paso adelante, es trabajo del staff... es un cúmulo de muchas cosas que están saliendo cara”.

Por último, miró ya hacia la final de Oslo, donde podría reencontrarse con Jonatan Giráldez: “Creo que con Jonatan Giráldez los dos tenemos ventaja porque nos conocemos muchísimo. Espero que sea una final emotiva, será impresionante... y que gane el mejor”.