Pere Romeu: “Estamos acostumbradas a los partidos de vida o muerte”

Pere Romeu compareció ante los medios en la previa de la semifinal de la Supercopa ante el Athletic Club y dejó claro desde el inicio que el equipo llega preparado y con el foco puesto exclusivamente en un partido que no admite errores. “Llegamos muy bien, en un muy buen momento”, aseguró el técnico azulgrana, subrayando que, pese a hablarse de títulos, el vestuario solo piensa en el primer obstáculo. “Estamos centrados únicamente en la semifinal. Estos partidos a partido único son difíciles porque da igual la dinámica con la que llegues, puede pasar de todo”, advirtió. Aun así, mostró confianza en el trabajo realizado: “Tenemos claro el plan de partido y, si lo hacemos bien, nos acercaremos a la final”.

El entrenador valoró especialmente la dificultad de un cruce que se decide en 90 minutos. “Es un partido en el que el mínimo error te puede condenar”, recordó, aunque insistió en que el equipo está preparado para este tipo de escenarios. “Este equipo está acostumbrado a jugar partidos de vida o muerte y estamos preparadas para no cometer esos errores. Tenemos muy claro el partido que queremos hacer”.

Sobre el Athletic Club, Romeu explicó que el reciente triunfo del conjunto bilbaíno ante el Real Madrid en Valdebebas puede servir como referencia a nivel táctico. “El partido que hicieron es algo que podemos tener en cuenta. Durante el encuentro hacen un par de modificaciones y nos da pistas de lo que pueden hacer según el resultado”, apuntó, antes de remarcar la evolución del rival desde el último enfrentamiento. “El equipo ha evolucionado mucho desde que nos enfrentamos a ellas en la segunda jornada”.

En ese sentido, el técnico hizo un análisis profundo del Athletic, al que definió como un equipo ya consolidado. “Es un equipo enérgico, con jugadoras jóvenes, con buen físico en el centro del campo y buena presencia en los duelos aéreos”, describió. “Domina muchas fases del juego, tiene buena circulación y es muy solidario en defensa: cierra bien los espacios entre líneas y tiene mucha densidad defensiva”. Romeu también destacó una de sus principales amenazas. “Siempre hemos tenido problemas en acciones de centro y remate contra ellas, tienen muy buena presencia para marcar”, añadió, convencido de que es un rival que “se ha acabado encontrando”. “El fútbol no es un deporte de dos o tres partidos, necesita confianza, y cuando se confía en un proyecto y en un entrenador, el equipo acaba demostrando el nivel y el momento en el que está ahora”, reflexionó.

El rol de Patri y la sede

En el apartado individual, Romeu fue prudente al hablar del regreso de Patri Guijarro y de la posibilidad de que sea titular. “Mañana veremos”, señaló. “Patri ha vuelto bien, está entrenando bien, el otro día tuvo algunos minutos, pero viene de meses de inactividad”. El técnico recordó su importancia, pero también la necesidad de gestionar su regreso. “Es una jugadora fundamental y el partido también es fundamental, pero la necesitamos bien para ganar a medio y largo plazo. Veremos los minutos que tiene”.

Por último, Romeu restó importancia a debates ajenos al día a día del equipo, como la posibilidad de llevar competiciones fuera de España o la futura final de Copa en Gran Canaria. “Soy entrenador y mi trabajo no es escoger dónde se juega”, dijo sobre la sede, valorando positivamente que la Supercopa se dispute en Castellón. “Estoy encantado de que se juegue allí, creo que mucha gente se podrá desplazar porque está cerca”. Y sobre la final copera fue tajante: “No lo sabía. Quedan muchos partidos. Nosotros nos centramos en la Supercopa y ya veremos si esto llega"