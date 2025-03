"Si perdiésemos la liga, sería una gran fracaso nuestro"

El plato fuerte de este fin de semana se jugará en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Y sí, también juega el Barça. Todo un clásico que puede dejar muy muy definida la Liga F. Las blaugranas se enfrentan al Real Madrid (12:00 horas) con la posibilidad de distanciarse a diez puntos de las blancas cuando restarían siete jornadas del final. Asimismo, las catalanas también buscan el pleno al 19 de victorias en los clásicos femeninos de toda la historia.

"No podremos decir que la liga esté sentenciada en caso de que ganemos el partido. Si perdiésemos, la liga sería un gran fracaso nuestro. Depende de nosotras y si ganamos, tendremos la liga a tocar", explicaba Aitana Bonmatí, una de las protagonistas en el 'media day' que ha organizado el FC Barcelona en el Estadi Johan Cruyff, dos días antes de enfrentarse al Real Madrid.

La de Ribes también quiso enaltecer el mérito de las blaugranas, que todavía no han perdido un solo partido contra el Real Madrid en su historia: 19 de 19 en victorias. "Dice mucho de nosotras: han ganado al Arsenal, en su día al City, empataron contra el Chelsea… Conocemos muy bien al rival y con cuatro pinceladas ya sabemos cómo jugar", argumentaba.

Clàudia Pina

La de Montcada i Reixach se perdió por lesión la vuelta de las semifinales de la Copa, precisamente, contra el Real Madrid. Un encuentro que acabó 3-1 y sumado al 0-5 de la ida, clasificó a las catalanas para la final. Si hay una jugadora de la plantilla culé a quien le motivan los clásicos es a Pina. “No nos gusta que nos marquen, me dio rabia, pero es fútbol. Se me hizo complicado, lo paso peor fuera que dentro", aseguró.

De todos modos, la '9' del Barça no se fía de las blancas: "El Madrid siempre compite, vi la segunda parte contra el Arsenal y fue un partido bastante parejo. Contra el Barça compiten, pero nosotras tenemos ese plus diferente al resto de partidos de liga"; aunque reconoció que quizá "pueden tener más la cabeza en Champions por esa diferencia de puntos en la Liga".

Jana Fernàndez

La lesión de Ona Batlle permitió a la canterana dar un paso adelante y ubicarse como titular en el lateral diestro del equipo. Ya lo hizo en la ida de los cuartos de final de la Champions contra el Wolfsburgo y también lo hará frente al Real Madrid. Tras una lesión muy complicada, Jana aseguró que necesitaba un partido como el que tuvo ante las alemanas.

“Llevo mucho tiempo trabajando, he tenido lesiones que me han hecho madurar; hacía tiempo que no sentía mi mejor versión en un partido. Me sentí muy cómoda y sentí el apoyo de las jugadoras y staff. Sigo aquí, sigo siendo la misma Jana que antes de lesionarme, aunque a ojos de todo el mundo, quizá no era así. He estado trabajando todo este año para llegar hasta aquí. Lo estoy notando y he aprovechado la oportunidad, pero quedan muchos partidos, por lo que seguiré luchando para estar en el once", expresó ante los medios de comunicación.

Cata Coll

Será la encargada de situarse bajo palos, nuevamente, en este clásico contra el Real Madrid. La balear mostró su enfado al encajar un gol del Wolfsburgo a balón parado en la única ocasión de las alemanas sobre la bocina. "Me enfadé, son cosas que no pueden pasar cuando vas 4-0. Llegaron una vez y marcaron. Mi objetivo es que no me marquen goles porque eso significará que ganamos o empatamos", comentó.

También comentó los "pequeños detalles" que pronunció Toril tras caer contra el Barça. "Si se decide por pequeños detalles significará que está igualado porque vienen a ganar, que no se dejen llevar porque piensen en Champions, que vengan a competir", decía entre risas, añadiendo que "estamos en una temporada muy guapa, todas tenemos ganas de jugar este tipo de partidos".

Esmee Brugts

La neerlandesa está demostrando un nivel mucho mayor en esta su segunda temporada como blaugrana y el equipo lo está notando. Eso sí, dejó claro que es muy autocrítica: "Quiero seguir mejorando, soy muy crítica conmigo misma, soy joven, pero puedo seguir mejorando. Espero que un par de años pueda ser la futbolista que quiero ser”.

El encuentro contra el Real Madrid se disputará en Montjuïc y se espera una gran expectación de la afición blaugrana en las gradas de la 'montaña mágica', algo que Brugts valoró muy positivamente: "Cuando jugamos en Montjuïc, sentimos a los aficionados y nos hacen correr más, intentarlo más…", aseguró.