Todos pendientes del Espanyol en el 'caso Mapi León'

El 'caso Mapi León' se encuentra en un tenso compás de espera por el siguiente paso que dará el Espanyol. Los estamentos oficiales, consultados por SPORT, han respondido que están pendientes de la decisión final que tome el cuadro blanquiazul respecto a los tocamientos recibidos por su jugadora Daniela Caracas.

Por un lado, la LigaF se ha encontrado con dos visiones opuestas de este espinoso asunto. El Espanyol considera que no existe ninguna duda, mientras que en el Barça entienden que las imágenes no son concluyentes. Al existir la mínima duda, la LigaF no moverá de momento ficha respecto a una posible denuncia.

En un caso similar se encuentra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En principio, el Comité de Disciplina no actuará al no constar nada en el acta arbitral y no haber recibido una denuncia por parte del Espanyol. De todos modos, en la sede de Las Rozas están muy pendientes de un asunto muy delicado por la gravedad de los hechos.

La jugadora está en shock

El Espanyol por ahora está estudiando las medidas legales que puede emprender y que deben también tener el visto bueno de la jugadora implicada. Daniel Caracas se encuentra "en estado de shock", según explicó la responsable de la sección femenina, Dolors Ribalta, y nadie quiere precipitarse.

Si la entidad blanquiazul finalmente denuncia ante los estamentos deportivos, la Liga F y la Federación, Mapi León se expone a una sanción disciplinaria, más allá de la actuación que haga el Espanyol en los tribunales ordinarios.

La sensibilidad es máxima por parte de todas las partes al ser un caso tan íntimo de una futbolista y sin precedentes en el campeonato femenino. LaLiga, por ejemplo, sí que se ha volcado en la denuncia de cánticos racistas probados por las cámaras de seguridad y la Federación cerró parcialmente una fondo de Mestalla por los insultos a Vinicius.

Ahora se abre un escenario desconocido en el que la prioridad absoluta es respetar a la víctima, en este caso Daniela Caracas, y su determinación será la que fije los pasos a seguir.