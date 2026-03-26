Pau Quesada, entrenador del Real Madrid femenino, tras la derrota en el Clásico: "Hay una distancia real con el Barça"

El Barça salió victorioso de la primera batalla del Clásico de cuartos de Champions. Las de Pere Romeu encarrilaron la eliminatoria, y de qué manera, para que la fiesta que ya se auguraba en el Spotify Camp Nou el próximo jueves, empiece con una gran alegría anticipada.

En la otra cara de la moneda, en Madrid no están nada contentos con esta primera derrota en el primero de los tres Clásicos que se disputarán a lo largo de estas semanas. Especialmente su técnico, Pau Quesada, que mostró su decepción y su faceta más autocrítica al comparecer ante los medios tras el partido: "Quiero pedir perdón a la afición porque no se merece el partido que hemos jugado. Teníamos delante a un gran rival y no te puedes ir del partido dos veces porque tienen la capacidad de romperlo. Nos hemos encontrado con ese Real Madrid que queremos cambiar. Ahora tenemos el partido del domingo para hacerlo", dijo, enfocando ya el duelo liguero del fin de semana, en el que el Barça volverá a visitar el mismo estadio solo cinco días después.

El técnico amplió su análisis más allá del resultado, apuntando al aspecto mental y a la falta de garra competitiva: "Hay una distancia real. Han tenido una marcha más a nivel de ritmo y a nivel mental. Ellas reciben un gol y no se caen; a nosotras nos cuesta mucho más. Vamos a intentar cambiarlo este domingo. El problema no es solo el resultado, también las sensaciones".

Pau Quesada dando instrucciones a sus jugadoras / Jaiver Lizón / EFE

El valenciano insistió en esta idea, reconociendo que cada gol encajado fue un golpe psicológico para sus jugadoras, que parecían perder la fe en poder remontar: "Mi mayor enfado no es por un error individual, es por haber dejado de creer en lo que veníamos haciendo. No puedes dejar de reproducir lo que trabajas toda la semana. Cuando recibimos el gol, dejamos de presionar, de tener el balón, y nos venimos abajo. Esa es la diferencia con los equipos que luchan por ganar la Copa de Europa".

Pajor y Brugts adelantaron al Barça en el primer cuarto de hora, aunque Caicedo recortó distancias. Sin embargo, apenas dos minutos más tarde, Irene Paredes firmaba el tercero azulgrana. Quesada lo señaló como muestra de fragilidad: "Ese gol nos descolocó, cuando en realidad entra dentro de lo normal en el fútbol. Es una losa mental en los Clásicos, ese fantasma del pasado que ha vuelto a aparecer. Se lo digo a las jugadoras: no pasa nada por desconectarse un momento, pero nos habíamos vuelto a meter en el partido con el 1-2 y, tras el gol a balón parado, volvimos a bajar los brazos", lamentó el técnico.

Pajor repitió poco antes de la hora de juego, seguida por el tanto de Vicky, otro de Caicedo para las blancas y, finalmente, la guinda de Alèxia Putellas desde los once metros, redondeando un 2-6 que evoca grandes recuerdos en Can Barça.

Alèxia Putellas celebra el sexto gol / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pese a las críticas, Quesada quiso pasar página: "Ahora toca analizar el mal partido que hemos hecho y recuperarnos para el domingo. Tenemos una nueva oportunidad y debemos cambiar la dinámica". También aprovechó para elogiar a la colombiana Linda Caicedo, autora de los dos goles locales: "Está haciendo una gran campaña, es una de las cinco mejores jugadoras del mundo".

Quesada no fue el único decepcionado. Las jugadoras también fueron conscientes del mal partido, aunque con la convicción de mejorar y seguir remando juntas: "El grupo es consciente de que hemos hecho un muy mal partido y de que hay que cambiar de marcha. Tenemos la oportunidad de trabajar, entrenar y mejorar para el domingo, también por la afición, que nos ha animado y se merece mucho más", concluyó.