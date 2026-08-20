Patri Guijarro toma el relevo de Alexia como primera capitana del Barça

El Barça ya tiene nuevo grupo de capitanas para la temporada 2026/27. El club blaugrana ha hecho oficial este jueves la nueva estructura de liderazgo del vestuario, que presenta novedades importantes después de la marcha de Alexia Putellas, una de las grandes referentes de la historia de la entidad, al London City Lionesses, después de 14 años y más de 500 partidos como blaugrana.

La salida de la histórica '11' dejaba vacante el brazalete y también un importante hueco en el liderazgo del vestuario. Ahora, el club ha decidido que sea Patri Guijarro quien tome el relevo como primera capitana, acompañada por Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí y Caroline Graham.

Patri toma el brazalete de Alexia

Patri Guijarro da un paso al frente y toma el relevo de Alexia después de cuatro temporadas formando parte del grupo de capitanas. La centrocampista balear llegó al Barça en 2015, con solo 17 años, y se ha convertido en una de las grandes referentes del equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego. La pasada temporada ocupaba el tercer puesto del escalafón, por detrás de Alexia y Torrejón. Ahora, a sus 28 años, será la encargada de portar el brazalete como primera capitana y de liderar al conjunto de Pere Romeu en una nueva etapa.

Marta Torrejón será la segunda capitana, mientras que Irene Paredes ocupará el tercer puesto. Ambas mantienen su presencia en el grupo después de haber ejercido ya un importante papel de liderazgo durante las últimas temporadas. Torrejón seguirá aportando su enorme experiencia tras una trayectoria histórica como blaugrana, mientras que Paredes continuará siendo una de las voces más autorizadas del vestuario desde su llegada al club en 2022.

Patri Guijarro en un partido de la Champions / GORKA URRESOLA / SPO

Aitana y Graham, las novedades

Las principales novedades son Aitana Bonmatí y Caroline Graham, que se incorporan por primera vez al grupo de capitanas. Ambas ya tienen un peso importante dentro de la plantilla y ahora asumen también una responsabilidad formal en el vestuario. Aitana se ha convertido en una de las grandes referentes del Barça en los últimos años, ganando tres balones de oro, mientras que Graham lleva varias temporadas siendo una pieza fundamental del equipo. Su inclusión completa un grupo que combina experiencia, liderazgo y continuidad.

De esta manera, el Barça Femení afrontará la temporada con Patri Guijarro al frente de un renovado grupo de capitanas, en una nueva etapa marcada por la salida de Alexia pero con varias de las principales referentes del vestuario manteniendo su papel de liderazgo.