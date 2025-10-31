Patri Guijarro reaparece en el entrenamiento y Pajor acelera su recuperación

El FC Barcelona continúa afinando su puesta a punto para el partido de este domingo ante la Real Sociedad en Donosti, el primero de un exigente mes de noviembre. La sesión de este viernes tuvo un componente muy especial: la visita de Patri Guijarro, que reapareció en la Ciutat Esportiva con muletas y la bota ortopédica para saludar a sus compañeras.

Hacía semanas que no coincidían todas, ya que el jueves regresaron las internacionales tras el parón de selecciones. Patri compartió un buen rato con el grupo, entre abrazos, risas y bromas con Vicky López, Pere Romeu, Ona Batlle, Alexia Putellas y el resto del equipo. Una inyección de energía y ánimo en pleno arranque del llamado tourmalet de noviembre.

Mientras tanto, Ewa Pajor también avanza con paso firme en su recuperación. La delantera polaca ya trabaja sobre el césped, de forma individual, y sigue cumpliendo los plazos previstos. Su tiempo estimado de baja era de entre cuatro y seis semanas, y acaba de completar la tercera, por lo que su evolución es positiva.

Unidas

En estas semanas fuera de los terrenos de juego, Patri y Pajor han estrechado lazos. Se las vio juntas en la grada del Johan Cruyff durante el duelo ante el Granada, donde protagonizaron una de las imágenes más emotivas de la tarde: mientras la afición coreaba el nombre de una, la otra aplaudía desde el asiento, y viceversa.

El momento culminó con un gesto precioso de Kika Nazareth, que les dedicó el gol que marcó, luciendo en sus uñas los dorsales de Patri y Ewa. Una muestra más del vínculo que une a este equipo también fuera del campo