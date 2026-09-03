Patri Guijarro se pronuncia sobre su renovación

El FC Barcelona Femenino afronta una temporada de transición tras un mercado estival convulso, pero su nueva primera capitana, Patri Guijarro, tiene claro dónde está el foco de atención. Tras heredar el brazalete de Alexia Putellas, la centrocampista balear ha querido enviar un mensaje de compromiso respecto a su futuro y reafirmar la ambición intacta de un equipo que sigue aspirando a todo.

Con contrato en vigor hasta 2027, las recientes declaraciones de la jugadora en Catalunya Ràdio han vuelto a poner de manifiesto el poderío de la FA Women's Super League. "Evidentemente, la liga inglesa es atractiva y es algo que venimos hablando desde hace años", reconoció Patri. Este verano, el fútbol inglés ya ha sido el destino elegido por pilares históricos del club como Alexia Putellas, Ona Batlle y Mapi León.

Sin embargo, desde su nueva posición de liderazgo, el mensaje de Patri prioriza la tranquilidad institucional y deportiva. "Respecto a la renovación, es algo en lo que no estoy centrada", aseguró la balear. "Estoy centrada en el equipo y en el inicio de temporada. Es algo que, evidentemente, en el momento que podamos hablar de ello, hablaremos sin problema".

El barcelonismo ya pudo comprobar esta implicación total durante el reciente Trofeo Joan Gamper. En su primer gran escenario luciendo el brazalete, Patri se erigió como la MVP del partido tras repartir dos asistencias milimétricas a Esmee Brugts y Claudia Pina. En su primer discurso oficial ante la afición en el Estadi Johan Cruyff, dejó claro que asume el reto con orgullo, pero con la firme intención de seguir siendo "la misma Patri de siempre".

A por el 'repóker' y la cima mundial

Lejos de buscar excusas por el evidente "cambio de ciclo" que vive la plantilla, Patri Guijarro avisa a Europa del hambre que mantiene el vestuario. "Las que venimos de cuatro títulos, creo que hay que respetarnos", reivindicó, destacando la gran ambición que han aportado los nuevos fichajes. El gran objetivo colectivo para este curso es superarse a sí mismas y lograr por primera vez un histórico 'repóker' de cinco títulos, mejorando el póker de 2024.

A nivel individual, este paso al frente también la sitúa en la carrera por los grandes reconocimientos internacionales. El Balón de Oro 2026 es uno de sus objetivos, un galardón por el que peleará contra su excompañera Alexia y la delantera Ewa Pajor, máxima goleadora de la pasada Champions. Aún así, fiel a su estilo de liderazgo integrador, Patri recuerda sus prioridades: "Soy muy del colectivo, poco de lo individual. Sí que es verdad que agradezco mucho los premios porque me los tomo como esa valoración del año bueno y el trabajo que se ha hecho".