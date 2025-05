Patri Guijarro: "Lo ganamos todo, pero lo más difícil es repetirlo y vamos a por ello"

Sin Patri Guijarro (Palma de Mallorca, 17 de mayo de 1998) no hay fiesta. Literalmente, porque es el alma y la DJ del vestuario, aunque, últimamente, Jana Fernàndez y Vicky López pelean por su puesto. Pero también en el campo, porque es la futbolista que da sentido a la identidad del FC Barcelona. Es, en definitiva, la jugadora que todos y todas, entrenadores y compañeras, querrían siempre en su equipo.

Del grupo que disputó la primera final de la Champions en Budapest, hace seis años, solo quedan siete ‘supervivientes’. El equipo, que se ha convertido en uno de época, ha ido evolucionando, con caras nuevas, pero sin perder el estilo. Y aquí es donde Patri tiene un papel fundamental.

La centrocampista balear atiende a SPORT a las puertas de su sexta final de la Champions, contra el Arsenal, este sábado en el José Alvalade de Lisboa (18.00h).

¿Se acostumbra, una, a jugar finales?

Acostumbrarse no, porque cada año queremos estar ahí y trabajamos mucho para hacerlo, pero sí que estoy muy contenta de que estemos llegando a la final cada año, es algo muy positivo para el equipo y para el club.

¿Nervios?

Ganas, muchas ganas. Una vez ya pasas las semifinales, quieres que llegue ya el día. Y más después de haber conseguido el título de Liga.

¿Hay que hacer un trabajo mental muy grande para que no os afecte el favoritismo que se os otorga en una final en la que puede pasar de todo?

Es que nosotras somos muy conscientes de que en una final puede pasar de todo y más viendo la eliminatoria que hizo el Arsenal contra el Lyon. Hizo muy buenos partidos, los dos, a pesar de que el primero acabase con un 1-2. Jugaron muy bien con balón. Entiendo que la gente nos ponga esa etiqueta, pero dentro del vestuario no lo sentimos así y menos en una final.

Patri Guijarro durante la entrevista con SPORT / Javi Ferrándiz

Por fin volverás a jugar una final en tu posición de pivote.

Sí, sí. Por fin he vuelto a asentarme un poco en ese rol y me siento muy bien. Haber recuperado ese centro del campo con Alexia y Aitana ha sido muy guay y está yendo muy bien.

Podríamos decir que la APA es el mejor centro del campo de la historia.

Yo siempre he dicho que la clave está en el entendimiento, en la coordinación que tenemos entre nosotras, que es muy buena y muy difícil de reproducir. Es muy complicado entenderse tan bien con alguien. Y es verdad que son muchos años, pero antes de la lesión de Alexia ya lo sentíamos así. Cuando se lesionó, yo pensaba: “No vamos a tener más este centro del campo, es muy difícil de conseguir algo así”. Y haberlo recuperado, haber recuperado esas buenas sensaciones, resulta muy gratificante para nosotras.

Te lo decía hace unas semanas en Stamford Bridge: cada año comentamos, entre nosotros, que esta es la mejor temporada de Patri Guijarro. Y cada año te superas. Tú, en el Balón de Oro, ni piensas, ¿no?

No, no, no. Además, hay muchas compañeras que están haciendo un año increíble. Lo de Ewa [Pajor] está siendo espectacular. Es increíble cómo se ha adaptado y los números que ha conseguido. Pina está haciendo un grandísimo año, Alexia, un temporadón, Aitana… Al final, con el año que estamos haciendo como equipo, se lo merece cualquiera de mis compañeras. Pero si hablamos de mí… Ya sabes que yo no pienso para nada en esto, me centro en esto que me decías, en sentir cada año que soy mejor que el anterior.

El otro día, Mariona nos dijo que si solo pudiese borrar de la final a una jugadora del Barça, te borraría a ti, porque eres la que da sentido a todo el conjunto del equipo.

Esto me halaga, porque es evidente que ella quiere ganar, y si dice que quiere quitarme es porque piensa que ayudo mucho al equipo. Hemos jugado muchos años juntas y también nos entendemos muchísimo. Yo también la quitaría a ella, para esta final, por supuesto. Creo que le ha aportado muchísimo al Arsenal, es muy buena y explica lo bien que lo ha hecho su equipo esta temporada para llegar hasta aquí.

Patri Guijarro con el libro 'No nos digas que es imposible: el equipo que lo ha cambiado todo', con Maria Tikas, su autora / Javi Ferrándiz

Ahora que ya han pasado unos meses, ¿cómo ha cambiado, desde dentro, el equipo con Pere Romeu como entrenador?

Pere es un entrenador muy perfeccionista. Es verdad que en el fútbol no todo es perfecto, no todo puede salir bien siempre. Pero es un técnico que va mucho al detalle, ya lo hacía cuando estaba de asistente. Te cogía en cada entreno y te decía muchos matices que te ayudaban. Y ahora, como primero, es muy cañero, porque le apasiona el fútbol. En los partidos importantes, como una final, los detalles marcan la diferencia. Y con él lo estamos trabajando muchísimo. Venimos de hacer unas temporadas muy buenas, y, aún así, nos está haciendo mejorar. Y esta línea de mejora que estamos teniendo cada año nos está viniendo muy bien para estar, siempre, un pasito por encima.

Cuando jugaba, él era también mediocentro. No sé si por esto tenéis una relación más especial.

Sí, con Keira [Walsh] sentíamos mucho esa cercanía con las medios, sobre todo con nosotras dos. Sentíamos que veía el fútbol como nosotras, que nos decía cosas que nos ayudaban mucho y nos hacía darnos cuenta de los detalles que podíamos mejorar para ser mejores jugadoras el día de mañana. Pero sabe muchísimo de fútbol, tanto ofensivamente, como defensivamente.

A principios de 2022 te hice una entrevista que titulé: “Somos una familia y esto nos ha llevado al éxito”. Ahora se os percibe, de nuevo, como un vestuario muy unido, con un grupo muy bonito que estáis creando con las más jóvenes. Y a ti se te ve disfrutar muchísimo. ¿Sientes que estás jugando y ganando con amigas?

Es que cuando te sientes bien en un equipo, rindes mejor. Y creo que es lo que está pasando. Cuando estás a gusto, cuando estás feliz, cuando estás alegre en tu día a día, ni piensas en lo que haces, te sale solo. Es así cuando las cosas van mejor y es eso lo que está pasando.

De todo este grupo de jóvenes, te saco un nombre: Sydney Schertenleib, que parece que está aprendiendo de ti. ¿Qué me dices de ella?

Pues con lo joven que es y en todas las posiciones que ha jugado, la verdad es que se está adaptando muy bien al equipo. Es que es muy buena, tiene unas características físicas, y un talento y una habilidad con el balón que son increíbles. Por eso está donde está. Es evidente que le vamos a ayudar a que sea mejor y a que crezca aquí, en el en el club, y que siga y con nosotras.

Patri Guijarro, durante la entrevista con SPORT / Javi Ferrándiz

Este sábado podéis ganar vuestra cuarta Champions en solo cinco años. ¿Cuál es el techo de este equipo, si es que lo tiene?

Cada año empezamos olvidándonos del anterior, siendo ambiciosas, queriendo mejorar, queriendo estar donde estuvimos. El año pasado lo ganamos todo, y era muy difícil. Pero lo más difícil es repetirlo, y vamos a por ello. Si no te olvidas de lo que has hecho el año anterior, te puedes estancar. Tienes que hacerlo para subir peldaños, para ser mejor, para que no te pillen. El fútbol va de detalles y nunca sabes cuando puede irte un poco mal. Nosotras somos muy ambiciosas y siempre queremos ganarlo todo.

Ni que lo digas…

Ya lo ves en los entrenos, sabes lo competitivas que somos. A competitivas y ambiciosas no nos gana nadie.

¿Tenemos ya canción para esta temporada?

Mira, llevo una pelea con Vicky y con Jana con el tema de las canciones… Tenemos muchas, no nos hemos decidido por una, todavía. Sí que es verdad que la de NUEVAYoL de Bad Bunny está sonando mucho, además ha sacado fechas para este año.

¿Tienes entradas?

Sí, sí, por suerte sí. No para aquí, para España, pero sí. NUEVAYoL es una de las canciones. Pero ‘Duro de verdad’ [Los sufridos y Bad Gyal] le gusta mucho a Alexia y la pongo mucho. Y también las de ‘Capaz’ [Alleh y Yorghaki] y La Plena [Beéle i Ovy on the Drums]. Mira, tienes justamente cuatro.

Pues esperamos escucharlas el sábado por la noche en Lisboa…

Ojalá, ojalá