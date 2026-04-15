Patri Guijarro, baja con España pero con optimismo tras su lesión en Wembley

Patri Guijarro es baja en la concentración de la selección española tras la lesión sufrida en el partido de este martes ante Inglaterra en Wembley, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027.

La centrocampista balear tuvo que retirarse en el minuto 81 después de un lance con Russo en el que se le dobló el tobillo, abandonando el terreno de juego visiblemente afectada y con gestos de preocupación que encendieron todas las alarmas. Más allá de la derrota (1-0), su lesión fue la peor noticia de la noche para el equipo de Sonia Bermúdez.

Sin embargo, ya en caliente se empezó a rebajar la inquietud. La primera en pronunciarse fue Alexia Putellas, que admitió que no tenían demasiada información pero lanzó un mensaje de cautela: esperaban que no fuera grave y recordó la importancia de Patri tanto para la selección como para el Barça. Posteriormente, tanto Irene Paredes como la propia Sonia Bermúdez transmitieron sensaciones más positivas, apuntando a que, dentro de lo preocupante de la acción, no parecía una lesión de gravedad.

Más pruebas en Barcelona, pero cierto alivio

La Real Federación Española de Fútbol confirmó este miércoles el diagnóstico: esguince de tobillo. La jugadora regresa ya a Barcelona para iniciar su recuperación y someterse a nuevas pruebas. Según ha podido saber SPORT, este jueves los servicios médicos del Barça evaluarán el alcance exacto de la lesión, aunque a priori todo apunta a un esguince leve que podría implicar un tiempo de baja reducido dentro de este tipo de dolencias.

En el club azulgrana reina cierto optimismo, aunque la evolución en los próximos días marcará los plazos reales. El calendario, además, no da tregua. El Barça visita al Espanyol el próximo 22 de abril a las 19:00 horas en un partido en el que puede proclamarse campeón de Liga y en el que, si todo va según lo previsto, Aitana Bonmatí podría recibir el alta médica y regresar a la convocatoria.

Un calendario que no da tregua

Después llegarán las semifinales de la Champions League frente al Bayern: la ida se disputará el sábado 25 de abril a las 18:15 horas en el Allianz Arena y la vuelta el domingo 3 de mayo a las 16:30 en el Spotify Camp Nou. Si se confirman los primeros pronósticos con Patri, Pere Romeu podría contar prácticamente con toda la plantilla para la gran cita europea, con la única ausencia de Laia Aleixandri, que sigue recuperándose de su lesión de ligamentos.

Todo ello en un contexto de calendario exigente que vuelve a generar debate: un parón de selecciones justo antes de unas semifinales de Champions, con la final de Copa en el horizonte y, apenas una semana después, la final de Champions. Una acumulación de partidos que pone a prueba la gestión física de las futbolistas y que vuelve a evidenciar la falta de equilibrio en la planificación del fútbol femenino.

A la espera de las pruebas definitivas, en el Barça cruzan los dedos. Porque Patri es mucho más que una pieza: es el equilibrio. Y su presencia puede marcar la diferencia en el momento decisivo de la temporada.