Patri Guijarro: “Ahora toca cumplir y traerla de Oslo”

Patri Guijarro (Palma de Mallorca, 17 de mayo de 1998) ha vivido prácticamente todas las vidas de este Barça. Desde aquel “que no nos metan ocho” de Budapest hasta el equipo que hoy vuelve a plantarse en otra final de la Champions con la sensación de haber cambiado la historia.

A las puertas de Oslo, la centrocampista balear charla con SPORT durante una semana especial. Habla de finales, del Lyon, de Alexia, de las jóvenes, del vestuario… pero sobre todo habla de fútbol. Del de verdad. Del control, de entender el juego, de la exigencia y de esa necesidad casi obsesiva de comprender todo lo que pasa sobre el campo.

Porque si algo define a Patri Guijarro es eso: cuando ella siente que el Barça fluye, disfruta. Y todos lo hacemos. Empezamos con un cántico que se inventó la afición hace unos meses con la canción de Bad Bunny ‘CAFé CON RON’. “Por la mañana café, por la tarde ron, llévanos a Oslo, Patri Guijarro”.

Igual ahora ya toca decir “tráela de Oslo”. Ya no es solo la afición, también en el vestuario, sobre todo Kika, lo cantan.

[Ríe] La verdad es que cuando lo escuché me hizo mucha gracia y mucha ilusión, evidentemente. Se ha dado… pero ahora hay que cumplir el sábado y traerla. Ojalá, no sé si cambiando algo de la letra o no, poder cantarla para celebrar.

¿Cómo se está viviendo esta semana en el vestuario?

Intentamos que sea lo más parecido posible al día a día y a todo el año, aunque evidentemente es una semana especial. Yo, por ejemplo, intento que las tardes sean tranquilas, no cargarme mucho de cosas. Tener momentos de distracción, de organización, momentos más sociales… una semana tranquila.

Tú has estado en las siete finales de la Champions. ¿Qué significa para ti haber vivido todo este camino y qué tiene de especial esta final?

Para mí todas son especiales. Evidentemente las que ganas aún más, pero se dice muy pronto lo de siete finales y seis consecutivas. Es muy difícil. Me quedo con todo ese proceso de querer llegar a una final de la Champions, de sentir que habíamos conseguido reducir la distancia y luego querer y poder ganarla. Después mantenerte ahí, seguir siendo ambiciosas y querer mejorar tácticamente, físicamente, en todos los aspectos, incluso después de haber ganado. Para mí esa es la clave de este equipo. La ambición. Todo lo que hemos madurado futbolísticamente estos años es lo mejor y lo que nos ha permitido conseguir todo lo que hemos conseguido.

Patri Guijarro charla con Maria Tikas en SPORT antes de la final de la Champions de Oslo / Valentí Enrich

El año pasado en Lisboa os quedasteis tocadas. Muchas veces este equipo ha convertido las derrotas más dolorosas en el siguiente paso adelante. ¿Tenéis muy presente esa derrota?

Sí. Evidentemente, si la hubiésemos ganado también tendríamos mucha motivación, pero fue una oportunidad de conseguir la cuarta y nos quedamos con mal sabor de boca porque fuimos conscientes de que no dimos nuestra mejor versión. Veníamos de unos cuartos muy buenos, de unas semifinales muy, muy buenas, y la final no lo fue. Es obvio que queremos sacar nuestra mejor versión el sábado.

Cuando empezó la temporada había dudas alrededor del equipo y ahora llegáis a la final con etiqueta de favoritas. Pero al mismo tiempo el Lyon sigue siendo el rey de Europa, tiene ocho Champions y viene de perder la última final contra vosotras. ¿Se siente que esta vez la presión puede estar más del lado del Lyon?

Es una final de Champions y es contra el Lyon. Ellas tienen ocho Champions y nosotras seis finales consecutivas. Son datos increíbles, pero ellas siguen siendo las reinas de Europa. Va a ser un partido digno de una final de Champions, el mejor que puede haber hoy. Ellas han sido las mejores y han llegado a la final igual que nosotras. El fútbol es como es y cada partido es un mundo. Puede pasar cualquier cosa y creo que se decidirá por detalles.

"Ellas tienen ocho Champions y nosotras seis finales consecutivas. Son datos increíbles, pero ellas siguen siendo las reinas de Europa. Va a ser un partido digno de una final de Champions, el mejor que puede haber hoy" Patri Guijarro

Una pregunta del público. Laia, una aficionada del Barça, te quiere preguntar algo. “En 2019 y en 2022 perdisteis las finales contra el Lyon y en 2024, con 50.000 culés en San Mamés, lograsteis ganarla. Ahora vuelve a ser fuera, es un desplazamiento difícil y el estadio es más pequeño. ¿Cómo lo afrontáis? Y ‘llévanos a Oslo, Patri Guijarro’…”

¡Hombre la Laia! [ríe]. Es verdad que el desplazamiento es complicado. Sin ir más lejos, en Bilbao y Lisboa estuvo prácticamente toda mi familia y en Oslo no podrá estar toda. Pero confío mucho en los culés que se desplacen. Sé que nos van a dar un plus y ojalá podamos repetir un estadio con más aficionados del Barça que del Lyon.

Esta final enfrenta dos maneras muy distintas de construir un equipo. Un proyecto de grandes fichajes y estrellas contra una base de Masia y una identidad muy marcada.

Es lo que tiene este club de especial. El gran trabajo que se hace desde abajo, desde la Masia, y que jóvenes puedan ayudarnos y estar al nivel que están teniendo tanto en el masculino como en el femenino. Ya sabes los halagos que hago siempre a las peques, pero este año más que nunca las necesitábamos y están dando un rendimiento increíble. Tienen una actitud y una capacidad de adaptación brutal, tanto futbolística como personalmente. Dentro del vestuario hemos conseguido mucha naturalidad, mucha fluidez y una relación muy buena. Creo que eso también ha sido clave para el rendimiento de este año.

Dos años después de ganar por fin al Lyon en Bilbao os vais a enfrentar a Jonatan Giráldez y a Ingrid Engen, que también fue clave en esa final. Las vueltas que da la vida…

Nunca lo hubiese imaginado. Nos conocemos mutuamente, él a nosotras y nosotras a él, pero ellos tienen otro equipo y nosotras hemos evolucionado muchísimo desde Bilbao y hemos mejorado con este staff. Tanto para ellos dos como para nosotras es curioso y especial enfrentarnos en una final de Champions.

¿Sabe más Jonatan de vosotras o vosotras de él?

[Ríe]. A ver, nos conoce a muchas. Pero también hay gente nueva, han pasado dos años y hemos cambiado.

¿Cómo te imaginas la final a nivel de juego, teniendo en cuenta el estilo del Lyon y que en su centro del campo tiene a jugadoras tan ofensivas como Dumornay, Yohannes o Heaps?

Tienen capacidad para tener el balón, pero también son muy buenas al contraataque. Posiblemente es de los mejores centros del campo a los que te puedes enfrentar. Para nosotras el centro del campo es muy importante. Tenemos que intentar tener más el balón que ellas. Sin duda es el partido más complicado que podemos tener ahora mismo.

Patri Guijarro posa para SPORT antes de la final de Champions de Oslo / Valentí Enrich

[Le enseñamos a Patri un vídeo de Pau, uno de sus mejores amigos] “Sé que no ha sido un año fácil para ti, pero ahora llega el mejor momento de la temporada y llegas en tu mejor forma. Sé que es el momento que tanto te gusta y el que nos gusta a todos. Mucha suerte para Oslo y solo te digo una cosa: sal y disfruta. Cuando tú disfrutas, disfrutamos todos. Vamos a por la cuarta”

¡Epa! Es un grande. No le gusta nada hablar y has hecho que lo haga. Esto es difícil, ¿eh? [ríe]. Él estará en Oslo. Me ayuda muchísimo y siempre está ahí. No se pierde ni un partido y es súper crítico. Si he hecho un mal partido me lo va a decir y si he hecho un buen partido me lo dirá flojito… pero también me lo dirá.

De hecho, en otra versión del vídeo decía que te critica mucho, pero con cariño. ¿Te gusta hablar de tus actuaciones con tu gente?

Sí, porque me ayudan. Lo ven desde fuera y muchas veces me dan una opinión diferente a la que yo he tenido dentro del campo. No solo mal, también para bien. A veces yo salgo rayada pensando que no he hecho tan buen partido y desde fuera se ha visto diferente. Sí que me gusta hablarlo al acabar el partido, pero luego ya no. Después intento desconectar con mi gente. Mi padre y mi abuelo son muy futboleros y cuando empezamos a hablar de fútbol no paramos, así que llega un momento en el que digo: “Vale, quince minutos de fútbol y ya está”.

Pau también decía que no ha sido un año fácil para ti. ¿La lesión?

Sí, sí. Aunque no creo que haya sido el año más difícil. Por ejemplo, 2024 fue espectacular por el póker de títulos, pero también fue un año duro por todo el tema de la selección. Este año el inicio sí fue durillo por la lesión, pero creo que lo supe relativizar bastante.

Un día me dijiste que estabas más satisfecha con tu actuación en Bilbao que con la de Eindhoven, y eso que en Eindhoven marcas el doblete de la remontada. En Bilbao dio la sensación de que disfrutabas muchísimo porque el equipo pasaba constantemente por ti.

Aunque no lo parezca dentro del campo, porque a veces no lo parece, yo disfruto mucho. Pero para mí disfrutar no es que salga todo planeado, porque eso es imposible en el fútbol. Para mí disfrutar es fluir. Sentir que todas confían en ese pase, en esa acción, que todo sale natural. Y también que, en los momentos difíciles del partido, el equipo siga fluyendo: hablarse, darse mensajes positivos, aguantar juntas. Decir “vale, tías, aguantamos, trabajamos, nos hablamos, nos mandamos mensajes positivos y energía positiva, que ahora toca un momento difícil del partido y vamos a salir de ahí”. Para mí eso es disfrutar. Sentir naturalidad y fluidez en todas las fases del partido.

"Para mí disfrutar no es que salga todo planeado, porque eso es imposible en el fútbol. Para mí disfrutar es fluir. Sentir que todas confían en ese pase, en esa acción, que todo sale natural. Y también que, en los momentos difíciles del partido, el equipo fluyendo, que nos hablemos, que aguantemos juntas para salir de ahí" Patri Guijarro

Pere Romeu muchas veces habla de ti como una extensión suya dentro del campo, alguien que ordena al equipo cuando hay ruido o el partido se rompe. También me han dicho que en las sesiones de vídeo y en los trabajos individuales preguntas muchísimo, que te gusta debatir y entender el porqué de las cosas. ¿Cómo gestionas esa autoexigencia?

Sí que soy una persona que, si hay algo que no era parte del juego, del plan o del sistema, ahí sí me pongo nerviosa y soy muy exigente. Cuando hay cosas que no entiendo o que no me cuadran, me cuesta más aplicarlas dentro del campo. Por eso me gusta preguntar y comprender bien el porqué de las situaciones. Saber cómo tendría que resolver una situación, aunque luego en el campo todo ocurre en milésimas de segundo, pero al menos intento haber entendido previamente la mayoría de situaciones para poder ejecutarlas lo mejor posible.

Y cuando algo no sale como imaginas se te nota.

Es que en general soy muy expresiva. No paro de moverme y en el campo tampoco. Evidentemente sé relativizar porque no somos perfectas, pero sí que soy exigente con los detalles. A veces gesticulo mucho, pero también intento transmitir energía positiva y animar. Creo que eso es muy importante dentro de un equipo.

Patri Guijarro posa para SPORT antes de la final de la Champions de Oslo / Valentí Enrich

Antes hablabas de la unión del vestuario. Desde fuera da la sensación de que este año el grupo está especialmente unido. Cocinas, cafés, juegos… recuerda un poco al ambiente de 2021.

Sí, y no te voy a mentir: a mí también me recuerda mucho a 2021. Posiblemente porque luego hubo un impasse por el tema selección y todo era diferente, pero este año las personalidades han conectado mucho. También las jóvenes. El estilo de pensar, de vivir la vida, de conectar. Hemos conseguido tener una relación muy buena fuera del fútbol y eso también se nota luego dentro del campo. Hay muy buen rollo.

"El ambiente en el vestuario me recuerda mucho a 2021.Este año las personalidades han conectado mucho. También las jóvenes. El estilo de pensar, de vivir la vida. Hemos conseguido tener una relación muy buena fuera del fútbol y eso también se nota dentro del campo" Patri Guijarro

De ti siempre decimos que eres un poco el equilibrio entre veteranas y jóvenes.

Sí que puedo sentirme un poco así. Las capitanas llevamos muchísimo tiempo juntas, también con Caro [Graham] o Mapi, que también llevan años aquí. Pero a mí también me gusta mucho hacer planes fuera, actividades divertidas y relacionarme con las peques. A veces pienso que soy un poco la rara de las mayores, pero va con mi personalidad y siento esa cercanía y alegría con todas. Puedo ser una conexión.

En octubre ya hablabas maravillas de Serrajordi, que acababa de subir al primer equipo. Han pasado solo unos meses pero ya ha sido titular en unas semifinales de la Champions en el Camp Nou. ¿Qué la hace tan especial?

Es que de Serra solo me salen halagos. Ha mejorado muchísimo en muy pocos meses. Valoro mucho la capacidad de adaptación que han tenido ella y todas las jóvenes que han subido del filial. Tengo debilidad por ella, por la posición, por lo buena que es y por las ganas que tiene de aprender. Hablamos muchísimo de fútbol y de acciones concretas al salir de entrenos y partidos, y eso también hace que tenga una relación más cercana con ella. Pero sobre todo me impresiona la mentalidad que tiene. Esa humildad para querer seguir aprendiendo, seguir trabajando y querer ir siempre al detalle. El talento lo tiene, igual que Vicky, y se ve muy rápido. Pero esa capacidad de entenderlo todo tan rápido y querer mejorar constantemente con solo 18 años me parece increíble. Si mantiene esa mentalidad, va a ser de las mejores, si no la mejor del mundo.

Con Alexia tienes una relación muy bonita y habéis vivido juntas todas las finales. ¿Cómo de importante es tenerla en tan buen momento de forma en un día así?

Alexia es una líder. Es pasión por el fútbol y pasión por el club. Confiamos todas ciegamente en ella dentro y fuera del campo. Yo la mayoría de cosas las he aprendido de ella. Para nosotras es la pieza más importante del equipo. También es una conexión muy importante entre las jóvenes y las veteranas, pero es que dentro del campo es muy inteligente. La energía que tiene nos mantiene a todas vivas y activas. La viveza de este equipo es gracias a ella.

Dentro de unos años, cuando pienses en Oslo, ¿con qué palabra te gustaría recordar esta final?

Ojalá con “la cuarta”.

Ojalá