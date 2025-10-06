"Si Patri no tiene un Balón de Oro es porque coexiste con Alexia y Aitana"

El Bayern de Múnich llega al estreno europeo dispuesto a desafiar al Barça. José Barcala, técnico gallego del conjunto bávaro, afronta el duelo con respeto, pero también con ambición. “Enfrentarse al Barça es un gran reto y, cuanto antes, mejor. Si jugamos esta competición es para intentar ganarla y tenemos que hacerlo desde el primer día. Lo que te exige, te hace mejor”, subrayó en la previa.

Barcala, que asumió el cargo este verano tras la etapa de Straus, explicó cómo planean contrarrestar al conjunto azulgrana. “Destaco que es un equipo dominador, agresivo con balón, con una estructura asimétrica que complica tener referencias en la presión. Es difícil de contrarrestar, pero trataremos de jugar el partido en el que el Barça se sienta lo más incómodo posible”, explicó.

El técnico insistió en que el Bayern no renunciará a su estilo: “Cuando el Barça se enfrenta a equipos que esperan atrás, se siente cómodo. Pero cuando juega contra equipos que también quieren jugar, se incomoda. Ahí creemos que podemos hacer daño”.

Un Bayern con identidad y talento joven

La defensa islandesa Glodis Perla Viggosdottir, una de las capitanas del equipo, puso en valor la evolución del grupo y la irrupción de las jóvenes: “Tenemos muchas jugadoras jóvenes con talento. He tenido la suerte de estar en el club durante mucho tiempo y he visto cómo crecían. Están ganando minutos y espacio, y es muy importante que puedan mostrar su talento”.

Sobre el rival, Glodis fue clara: “El Barça es un equipo con muchas de las mejores jugadoras del mundo, pero lo que las hace tan grandes es el grupo, más allá de las individualidades. Tenemos que trabajar juntas para defender como bloque e intentar minimizar sus puntos fuertes”.

El valor del colectivo y las estrellas

Barcala también tuvo palabras para una de sus piezas clave, Klara Bühl, en un gran momento de forma: “Nos aporta desborde y trabajo. Es una futbolista comprometida, independiente, capaz de eliminar rivales de forma individual. Representa los valores del Bayern: pone siempre el colectivo por delante de las individualidades”.

En el lado rival, el técnico español no dudó al hablar de Patri Guijarro, a quien situó al nivel de las mejores del mundo: “Si Patri no tiene un Balón de Oro es porque coexiste con Aitana y Alexia. Es una gran futbolista con y sin balón, capaz de jugar cuatro o cinco segundos por delante. Es esencial para darle sentido al juego del Barça”.

Bajas y buenas noticias médicas

El Bayern llega al duelo con algunos nombres pendientes. “Lena Oberdorf está de vuelta tras un proceso febril y debe tener un papel importante. Gilles y Damnjanovic siguen recuperándose y todavía no estarán. Gwinn está completamente recuperada, solo necesita ritmo competitivo, pero ya puede contribuir al rendimiento del equipo”, detalló Barcala.

El técnico gallego concluyó con una idea que resume el espíritu bávaro: competir sin complejos ante uno de los mejores equipos del mundo. “Para ganar la Champions hay que medirse a las mejores, y pocas pruebas mejores que enfrentarse al Barça”