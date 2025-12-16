Paris FC – Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Women’s Champions League

El FC Barcelona Femení visita al Paris FC para cerrar la fase de liga de la UEFA Women's Champions League en una jornada unificada decisiva. Este último capítulo del nuevo formato europeo determinará qué cuatro equipos acceden directamente a cuartos de final y cuáles, del 5º al 12º, deberán disputar un playoff previo.

Las azulgranas llegan a París como líderes de la liguilla tras la victoria ante el Benfica, un triunfo que les permitió certificar virtualmente el pase directo a cuartos. Con 13 puntos y una diferencia de +15, el equipo de Pere Romeu solo caería fuera de las cuatro primeras plazas si pierde por una goleada histórica y, además, Real Madrid y Bayern ganan sus partidos superando ampliamente su diferencia de goles, un escenario absolutamente imposible.

En el apartado médico, una buena noticia. Mapi León, que se retiró con molestias en el tobillo en el derbi ante el Badalona, evolucionó bien y podría estar disponible. También Kika Nazareth, que ya reapareció con minutos en Palamós tras su lesión.

El Paris FC, sin presión pero con argumentos

El Paris FC es actualmente décimo en la clasificación y ya tiene asegurada su presencia en el playoff, por lo que no se juega nada a nivel clasificatorio ante el Barça. Aun así, el conjunto parisino quiere cerrar la fase de liga con buenas sensaciones en casa.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos. El club francés, anteriormente conocido como Juvisy, cuenta con experiencia europea: fue semifinalista en la temporada 2012/13 y hace dos años alcanzó la fase de grupos, donde terminó tercero pese a lograr dos victorias ante el Real Madrid. El Paris FC solo ha perdido uno de sus siete partidos europeos este curso (3 victorias y 3 empates) y ha mantenido su portería a cero en ocho de sus últimos 14 encuentros continentales. Además, ha abierto el marcador en cuatro de los cinco partidos de la fase de liga y cuenta con una referencia ofensiva clara: Clara Mateo, máxima goleadora de la liga francesa la temporada pasada.

El Barça, por su parte, llega con estadísticas demoledoras. Solo ha perdido dos de sus últimos 29 partidos en fase de grupos o fase liga (25 victorias y 2 empates) y ha ganado 13 de sus últimos 15 encuentros en la Champions. Esta temporada ya ha firmado goleadas y triunfos de prestigio ante Bayern, Roma, OH Leuven y Benfica, confirmando su condición de favorito al título. Y un empate muy valioso ante el Chelsea, uno de los aspirantes al título.

Horario y dónde ver el Paris FC – FC Barcelona

El partido entre el Paris FC y el FC Barcelona, correspondiente a la última jornada de la fase de liga de la Women’s Champions League, se disputará este miércoles, 17 de diciembre, a las 21.00 horas en el Stade Jean-Bouin. El encuentro se podrá seguir en directo a través de Disney+

Alineaciones probables

Paris FC: Chavas; N’Dongala, Hocine, Greboval, Bogaert; Korosec, Le Moguedec, Picard; Garbino, Azzaro, Mateo

FC Barcelona: Cata Coll; Aïcha, Paredes, Aleixandri, Brugts; Serrajordi, Vicky López, Alexia; Graham, Pajor, Pina