En directo
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE
Paris FC - FC Barcelona, en directo: horario, dónde ver y alineaciones del partido de la Champions femenina
Sigue en directo hoy en SPORT el último partido de la 'fase liga' de la Women's Champions League entre el Paris FC y el FC Barcelona
Once del Paris FC
Sandrine Soubeyrand pone en liza, en un 4-2-3-1, a Chavas; N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Picart, Korosec; Haheim, Mateo, Garbino; y Sangare.
Once del Barça
Pere Romeu sale con: Cata Coll; Aïcha, Paredes, Mapi, Brugts; Aleixandri, Vicky López, Alexia Putellas; Graham, Pajor y Pina.
El resto de la jornada
Todos los partidos de la sexta y última jornada se disputan a la misma hora, las 21.00h, en horario unificado. Son estos:
Wolfsburg-Chelsea
Roma-St. Pölten
Benfica-PSG
Paris FC-Barça
Leuven-Arsenal
Bayern Múnich-Valerenga
Juventus-Manchester United
Olympique Lyonnes-Atlético de Madrid
Twente-Real Madrid
La previa
Nuestra enviada especial de SPORT Maria Tikas ya está preparada en París. Aquí, su previa del partido:
CERTIFICAR EL LIDERATO EN PARÍS, EL ÚLTIMO PASO ANTES DE LA VERDAD
¡Buenas tardes! Arrancamos la transmisión en directo del último partido del Barça en la fase Liga de la Women's Champions League. Las de Pere Romeu buscan asegurar la primera plaza y poner el broche de oro.
