La pareja Van Asten-Paredes ya carbura

Dos amistosos han bastado para que Renee van Asten e Irene Paredes empiecen a entenderse como si llevaran mucho más tiempo compartiendo defensa. La neerlandesa apenas acaba de aterrizar en Barcelona, pero su conexión con la capitana azulgrana ya es una de las grandes noticias que está dejando la pretemporada.

Van Asten ha sido titular en los dos encuentros disputados hasta ahora. Ante el Montpellier formó pareja con Marta Torrejón y frente al Manchester City, en un once mucho más reconocible y de gala de Pere Romeu, lo hizo junto a Paredes. En ambos partidos dejó buenas sensaciones y, sobre todo, confirmó por qué el Barça apostó por ella: no solo por su potencial, sino también porque el club considera que está preparada para ofrecer rendimiento inmediato.

La central neerlandesa, diestra, tiene además una virtud que puede acabar siendo especialmente valiosa para Pere Romeu: puede desenvolverse en los dos perfiles de la defensa. En el Ajax jugó habitualmente en el costado izquierdo pese a su condición de derecha, una polivalencia que le permite adaptarse a diferentes parejas y escenarios. En el Barça la contemplaban, además, como una central con un perfil similar al de Paredes pensando en un futuro no demasiado lejano, cuando la capitana deje de ser una pieza indiscutible en el eje de la defensa. Pero eso no significa que su llegada se planteara a largo plazo.

Rendimiento y adaptación de Van Asten

Van Asten ha llegado para ser titular desde el primer momento, convencidos de que tiene potencial para convertirse en una de las grandes centrales del equipo y, al mismo tiempo, rendimiento suficiente para asumir ya esa responsabilidad, a pesar de que solo tiene 19 años. Está preparada y por eso ha sido titular con la selección absoluta de Países Bajos ante una grande como Francia. Y ahí es donde la realidad de la pretemporada ha superado incluso las expectativas, que ya eran altas: el club ha comprobado que no solo puede ser el relevo natural de Paredes en el futuro, sino que ambas pueden jugar juntas y funcionar muy bien en el presente. Porque Paredes, además, viene de ser la mejor central del Barça los últimos años.

Van Asten y Paredes en un entrenamiento / FCB

Contra el Montpellier, Van Asten mostró especialmente su capacidad para interpretar el juego con metros por delante y sumarse al ataque. Ante el City, en cambio, tuvo que enfrentarse a un escenario de mayor exigencia defensiva y respondió con nota y solvencia. Una de sus acciones más destacadas llegó antes del segundo gol azulgrana, cuando cortó una pelota de Fujino hacia Casparij que podía suponía la ocasión más clara del conjunto inglés en la primera parte. Cuando llegaron los goles en el segundo tiempo, ella ya no estaba sobre el césped.

No es casualidad que el Barça la haya fichado pensando en el presente y en el futuro. La línea defensiva atraviesa un momento de transición y Van Asten representa una apuesta por rejuvenecerla sin renunciar al rendimiento inmediato. En el club están encantados con lo que está viendo. Su calidad ya era conocida y no ha sorprendido. Lo que sí ha llamado la atención es la velocidad con la que se está adaptando.

Y no solo futbolísticamente. Van Asten ha congeniado rápidamente con el vestuario, se ha integrado con naturalidad y ya empieza incluso a soltarse con algunas canciones españolas durante los momentos de distensión del equipo. La sensación interna es que su adaptación está siendo mucho más rápida de lo habitual para una futbolista que llega de otro país y a un vestuario con una personalidad tan marcada.

Liderazgo de Paredes

En ese proceso, Paredes está teniendo un papel importante. La central es una figura especialmente valorada dentro del club, tanto por el vestuario como por el cuerpo técnico y la directiva. No es casualidad que haya ejercido como una de las capitanas desde su segunda temporada en Barcelona. Su papel va mucho más allá de los noventa minutos y en esta nueva etapa está ejerciendo también de referencia para las jóvenes defensas que llegan al primer equipo. Van Asten es una de ellas, pero no la única. Charlotta Ohlander o Julia Torres, dos de las grandes apuestas del club en defensa, también tienen en Paredes un espejo privilegiado en el día a día. En los entrenamientos, en las conversaciones y también fuera del campo.

El contexto, además, puede acelerar todavía más la importancia de Van Asten. Aïcha Camara y Noa Jiménez, las dos opciones naturales para el lateral derecho, están concentradas con la selección sub-20 en el Mundial, por lo que Martina Fernández parte con ventaja para ocupar esa posición en el inicio de curso. En el eje, la pareja Van Asten-Paredes ha llegado para quedarse