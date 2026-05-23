El palo de Cata Coll al OL Lyonnes: "El dinero no lo es todo"

Cata Coll fue, sin duda, la MVP de la final de Oslo. Ewa Pajor marcó los dos goles, sí, pero lo que hizo la futbolista balear fue extraordinario. Sin ella, el Barça hoy no sería, por cuarta vez, campeón de la Champions femenina. Su partido fue, literalmente, perfecto. Ni un solo error, todo aciertos. Alguno de ellos, además, de muchísimo mérito. Varios, de hecho, porque el OL Lyonnes apretó y jugó bien, creando ocasiones, forzando a Coll a realizar intervenciones de esas que ganan finales.

El Barça celebra el primer gol en Oslo / Dani Barbeito

Y es que Cata Coll fue decisiva para sostener al Barça en los momentos en los que el equipo más sufría. La blaugrana apareció primero en el minuto 14, en la acción que acabó con el gol anulado de OL Lyonnes. Cata respondió con una gran parada al primer remate y, aunque el rechace lo aprovechó Renard para marcar, la jugada quedó invalidada después por fuera de juego tras la revisión del VAR.

La guardameta balear volvió a intervenir de forma clave justo antes del descanso. En el minuto 41, despejó a córner una falta muy peligrosa lanzada por Bacha desde la esquina del área, evitando que el conjunto francés encontrara premio en uno de sus mejores tramos del encuentro. Las francesas fueron, durante muchos minutos, superiores, pero Cata Coll también jugaba.

"El dinero no es todo"

Nada más arrancar la segunda parte, Cata volvió a aparecer. Una y otra vez, sin parar, manteniendo al equipo sin más rasguños que los que aparecen durante el propio juego, no tanto en el marcador. Y es que en el minuto 50 firmó otro paradón, esta vez a un disparo de Hegerberg que era gol. Y apenas once minutos después, en el 61, respondió de nuevo con acierto a un remate raso de Becho ajustado al palo, enviando el balón a córner. La penúltima fue ante Chawinga, que acababa de entrar al terreno de juego. Se quedó sola ante Cata y, de nuevo, no hubo manera porque la blaugrana volvió a hacerse grande y evitar el que habría sido el 2-1.

El partidazo de Cata Coll fue, simplemente, sensacional, de esos que ganan finales de Champions. Una oda a la profesión de portera. Y, además, acabó con una declaraciones con palito incluido a quienes consideran que, con pasta, con dinero, con guita, pueden comprar la historia. De eso, nada: "Manteninendo la portería a cero es como podemos ganar partidos, que me encantan. Son los que quiero jugar siempre y me pone la piel de gallina. Hemos ganado en un año difícil, con criticas, y hemos demostrado el equipo que somos y estamos muy orgullosas de este escudo".

Lo último que dijo, antes de abandonar el micrófono a pie de césped y dirigirse con sus compañeras a celebrar el título, fue un contundente, meridiano, irrefutable, categórico y tajante "el dinero no lo es todo".