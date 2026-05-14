Las Palmas, primera parada antes de Oslo: "es una final y queremos reventarla"

Las Palmas será la primera estación de un final de temporada de máxima exigencia para el Barça. Antes de poner rumbo a Oslo para disputar la final de la Champions, las azulgranas buscarán este sábado levantar la Copa de la Reina ante el Atlético en un calendario comprimido que obligará al equipo a afrontar dos finales en apenas una semana.

El reto no es menor. "Jugar dos finales en dos semanas exige estar al 100% cada día, mental y deportivamente", admitió Esmee Brugts durante el media day organizado por el Barça. La neerlandesa reconoció que este tramo final también implica más presión: "Es algo bonito y especial, pero hay mucha gente apoyándonos y también lo sentimos".

Salma Paralluelo reconoció que, a nivel personal, quizá hubiera preferido un calendario más espaciado. "Personalmente te diría que mejor tenerlo más separado, pero la situación es la que es y nos adaptamos", explicó la atacante azulgrana, aunque quiso quedarse con una lectura positiva: "Esta final también nos preparará para la siguiente". Clara Serrajordi, por su parte, rebajó el debate: "Da igual. Es un título más. Es la Copa y queremos ganarla".

El Atlético, además, no permitirá concesiones. Brugts espera un rival con "mucha energía y mucha pelea", mientras que Serrajordi avisó que las rojiblancas llegan "en una buena dinámica" y obligarán al Barça a firmar "un gran partido". Salma recordó que ambos equipos ya se conocen bien tras los precedentes recientes, aunque dejó claro que el grupo está preparado "para cualquier contexto".

"A veces da pena ver cómo tratan a las jugadoras españolas"

La previa de la final también ha estado marcada por el cambio de horario anunciado a pocos días del partido, que pasó de las 19:00 a las 21:00 horas porque hay fútbol masculino. Una decisión que sorprendió al vestuario. "No son las mejores condiciones", lamentó Brugts, que comparó la situación con la realidad que vive en Países Bajos: "Yo estoy muy contenta con el trato de mi país al fútbol femenino. A veces da pena ver cómo se trata a las jugadoras españolas". Pese a ello, el mensaje dentro del vestuario es claro: evitar distracciones.

"Hubiera sido mejor hacerlo con más antelación", reconoció Salma. Pero la internacional española cerró el debate con una idea que resume el estado de ánimo azulgrana antes de la primera gran cita: "Nos tenemos que centrar en la final y lo que queremos es reventarla"