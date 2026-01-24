Este es el palmarés de la Supercopa de España Femenina: todos los campeones tras la victoria del Barcelona contra el Real Madrid

El Barça vuelve a sentarse en el trono de la Supercopa de España. Las azulgranas conquistaron el título después de apuntarse un nuevo tanto en su rivalidad contra el Real Madrid, al que se impusieron gracias los tantos de Esmee Brugts y Alexia Putellas.

Tal como sucedió en la edición anterior, el partido por el título fue un Clásico en el que la balanza se inclinó a favor del lado azulgrana. El desenlace, eso sí, fue mucho más ajustado que hace un año, dónde el Barça sacó músculo y resolvió la final con un contundente 5-0.

Esta nueva victoria reafirma al conjunto azulgrana como el jerarca absoluto de la competición. Con el de esta edición son ya seis los títulos que relucen en las vitrinas del club, aventajando enormemente al resto de equipos que han conseguido levantar el trofeo en alguna ocasión.

Esmee Brugts marcó en la final de la Supercopa contra el Real Madrid / FCB

¿Cuál es el palmarés de la Supercopa de España Femenina?

2025/26 - FC Barcelona

2024/25 - FC Barcelona

2023/24 - FC Barcelona

2022/23 - FC Barcelona

2021/22 - FC Barcelona

2020/21 - Atlético de Madrid

2019/20 - FC Barcelona

2000/01 - Levante

1999/00 - Eibartarrak

1998/99 - CA Málaga

1997/98 - Sant Vicent CFF

La Supercopa de España fue aprobada como competición por la RFEF a partir de la temporada 2019/20, en la que el Barça estrenó su palmarés en la competición. Sin embargo, a finales de los 90 se disputaron un total de cuatro ediciones de un torneo que en aquel entonces enfrentaba a las campeonas de liga y copa a doble partido.