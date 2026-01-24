Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - BarcelonaVillarreal - Real MadridDónde ver Villarreal - Real MadridPalmarés Supercopa de EspañaClasificación LaLigaBota de OroEspaña - DinamarcaPoblense - Barça AtlèticAsprillaValencia - EspanyolRossiCañizaresBarcelona OviedoDroMonchiAlianza Lima - Inter MiamiJulián ÁlvarezJoan GarciaKillian JornetHugo GonzalezMujer DjokovicJoan PradellsPróximo partido AlcarazOctavos Open de AustraliaMedio Maratón SevillaElecciones BarçaMercado de Fichajes hoyUFC 324Gonzalo BernardosLey de SucesionesNieve Barcelona
instagramlinkedin

Supercopa de España

Este es el palmarés de la Supercopa de España Femenina: todos los campeones tras la victoria del Barcelona contra el Real Madrid

Consulta qué equipo ha ganado más veces la Supercopa y cuántos títulos tiene el Barcelona

Así queda el palmarés de la Supercopa de España tras la victoria del Barça contra el Madrid

Así queda el palmarés de la Supercopa de España tras la victoria del Barça contra el Madrid / RFEF

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Barça vuelve a sentarse en el trono de la Supercopa de España. Las azulgranas conquistaron el título después de apuntarse un nuevo tanto en su rivalidad contra el Real Madrid, al que se impusieron gracias los tantos de Esmee Brugts y Alexia Putellas.

Tal como sucedió en la edición anterior, el partido por el título fue un Clásico en el que la balanza se inclinó a favor del lado azulgrana. El desenlace, eso sí, fue mucho más ajustado que hace un año, dónde el Barça sacó músculo y resolvió la final con un contundente 5-0.

Esta nueva victoria reafirma al conjunto azulgrana como el jerarca absoluto de la competición. Con el de esta edición son ya seis los títulos que relucen en las vitrinas del club, aventajando enormemente al resto de equipos que han conseguido levantar el trofeo en alguna ocasión.

Noticias relacionadas

Esmee Brugts marcó en la final de la Supercopa contra el Real Madrid

Esmee Brugts marcó en la final de la Supercopa contra el Real Madrid / FCB

¿Cuál es el palmarés de la Supercopa de España Femenina?

  • 2025/26 - FC Barcelona
  • 2024/25 - FC Barcelona
  • 2023/24 - FC Barcelona
  • 2022/23 - FC Barcelona
  • 2021/22 - FC Barcelona
  • 2020/21 - Atlético de Madrid
  • 2019/20 - FC Barcelona
  • 2000/01 - Levante
  • 1999/00 - Eibartarrak
  • 1998/99 - CA Málaga
  • 1997/98 - Sant Vicent CFF

La Supercopa de España fue aprobada como competición por la RFEF a partir de la temporada 2019/20, en la que el Barça estrenó su palmarés en la competición. Sin embargo, a finales de los 90 se disputaron un total de cuatro ediciones de un torneo que en aquel entonces enfrentaba a las campeonas de liga y copa a doble partido.

TEMAS