COPA DE LA REINA
Así queda el palmarés de la Copa de la Reina: todos los ganadores y títulos del Barcelona
Consulta el palmarés de la Copa de la Reina tras la victoria del Barça ante el Atlético de Madrid
El FC Barcelona es el nuevo campeón de la Copa de la Reina. La contundente victoria en la final ante el Atlético de Madrid permite a las azulgranas afianzar su dominio en el palmarés de una competición que han conquistado en seis de las últimas siete ediciones, lo que les consolida como grandes dominadoras históricas de la competición copera.
La victoria frente al Atlético de Madrid en la presente edición refuerza aún más el dominio del Barçá en la Copa de la Reina. Las azulgranas, que estrenaron su palmarés copero en la ya lejana temporada 1993/94, son las grandes dominadoras de las dos últimas décadas, lo que les ha permitido conquistar un total de 12 títulos.
Un abismo separa al Barça de sus más inmediatos perseguidores en el palmarés de la competición, Espanyol y Levante. Ambos conjuntos cuentan con seis entorchados en sus respectivas vitrinas, pero los años en los que dominaron quedan ya muy atrás, siendo las blanquuiazules las últimas que lograron conquistar el título en la temporada 2011/12.
Los equipos con más títulos de Copa de la Reina
- FC Barcelona: 12 títulos
- RCD Espanyol: 6 títulos
- Levante UD: 6 títulos
- Oroquieta Villaverde: 3 títulos
- Añorga: 3 títulos
- Karbo Deportivo: 3 títulos
- Atlético de Madrid: 2 títulos
- Oiartzun: 2 títulos
- Real Sociedad: 1 título
- Sporting de Huelva: 1 título
- Rayo Vallecano: 1 título
- CE Sabadell: 1 título
- Club Atlético Málaga: 1 título
- Parque Alcobendas: 1 título
- Porvenir: 1 título
El palmarés de la Copa de la Reina
- 2026 - FC Barcelona
- 2025 - FC Barcelona
- 2024 - FC Barcelona
- 2023 - Atlético de Madrid
- 2022 - FC Barcelona
- 2021 - FC Barcelona
- 2020 - FC Barcelona
- 2019 - Real Sociedad
- 2018 - FC Barcelona
- 2017 - FC Barcelona
- 2016 - Atlético de Madrid
- 2015 - Sporting de Huelva
- 2014 - FC Barcelona
- 2013 - FC Barcelona
- 2012 - RCD Espanyol
- 2011 - FC Barcelona
- 2010 - RCD Espanyol
- 2009 - RCD Espanyol
- 2008 - Rayo Vallecano
- 2007 - Levante UD
- 2006 - RCD Espanyol
- 2005 - Levante UD
- 2004 - Levante UD
- 2003 - CE Sabadell
- 2002 - Levante UD
- 2001 - Levante UD
- 2000 - Levante UD
- 1999 - Oroquieta Villaverde
- 1998 - Club Atlético Málaga
- 1997 - RCD Espanyol
- 1996 - RCD Espanyol
- 1995 - Oroquieta Villaverde
- 1994 - FC Barcelona
- 1993 - Añorga
- 1992 - Oroquieta Villaverde
- 1991 - Añorga
- 1990 - Añorga
- 1989 - Parque Alcobendas
- 1988 - Oiartzun
- 1987 - Oiartzun
- 1986 - Porvenir
- 1985 - Karbo Deportivo
- 1984 - Karbo Deportivo
- 1983 - Karbo Deportivo
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