Así queda el palmarés de la Copa de la Reina: todos los ganadores y títulos del Barcelona

El FC Barcelona es el nuevo campeón de la Copa de la Reina. La contundente victoria en la final ante el Atlético de Madrid permite a las azulgranas afianzar su dominio en el palmarés de una competición que han conquistado en seis de las últimas siete ediciones, lo que les consolida como grandes dominadoras históricas de la competición copera.

La victoria frente al Atlético de Madrid en la presente edición refuerza aún más el dominio del Barçá en la Copa de la Reina. Las azulgranas, que estrenaron su palmarés copero en la ya lejana temporada 1993/94, son las grandes dominadoras de las dos últimas décadas, lo que les ha permitido conquistar un total de 12 títulos.

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Un abismo separa al Barça de sus más inmediatos perseguidores en el palmarés de la competición, Espanyol y Levante. Ambos conjuntos cuentan con seis entorchados en sus respectivas vitrinas, pero los años en los que dominaron quedan ya muy atrás, siendo las blanquuiazules las últimas que lograron conquistar el título en la temporada 2011/12.

Claudia Pina anotó el primer gol de la final de Copa / RFEF

Los equipos con más títulos de Copa de la Reina

FC Barcelona: 12 títulos RCD Espanyol: 6 títulos Levante UD: 6 títulos Oroquieta Villaverde: 3 títulos Añorga: 3 títulos Karbo Deportivo: 3 títulos Atlético de Madrid: 2 títulos Oiartzun: 2 títulos Real Sociedad: 1 título Sporting de Huelva: 1 título Rayo Vallecano: 1 título CE Sabadell: 1 título Club Atlético Málaga: 1 título Parque Alcobendas: 1 título Porvenir: 1 título

El palmarés de la Copa de la Reina