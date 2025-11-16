Un palco lleno de talento femenino en el clásico

El Estadio Olímpico Lluís Companys acogió el sábado el clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, en el marco de la estrategia del Club de situar los partidos más destacados en un espacio de gran capacidad y visibilidad, para acercar el equipo al mayor número posible de aficionados y generar una experiencia de primer nivel.

El palco contó con una presencia amplia y plural de mujeres referentes de la sociedad catalana, procedentes del mundo de la comunicación, la cultura, la moda y las artes. Entre las asistentes se encontraban la diseñadora Teresa Helbig; la directora de betevé, Georgina Ferri; la directora de RAC1, Eulàlia Carbonell; la subdirectora de Sport, Iulene Servent; la subdirectora de El Periódico, Gemma Martínez; la modelo Neus Bermejo y la directora del MACBA, Elvira Dyangani. También asistió la vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort.

El descanso contó con una actuación especial del grupo Els Catarres, que aportó un toque festivo y musical a la jornada. Todas las personas invitadas pudieron disfrutar de la victoria por 4-0 del FC Barcelona, que consolida el gran momento que vive el equipo y la apuesta del Club por proyectar sus partidos más relevantes en un escenario emblemático como Montjuïc.