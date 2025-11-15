Pajor vuelve y conquista: "No es suerte"

Ewa Pajor juega como si el área fuera su territorio natural, un lugar donde todo adquiere sentido. Contra el Madrid, la delantera polaca volvió a demostrar por qué el Barça llevaba años buscándola: dos goles, dos más anulados —uno de ellos legal— y una actuación de MVP que la confirma como una de las mejores delanteras del mundo. Solo un año y tres meses después de aterrizar en Barcelona, ya es la segunda máxima goleadora de la historia de los clásicos, con nueve tantos, a solo uno de Alexia. Cifras de elegida: 52 goles en 57 partidos.

Su primer golpe llegó tras un tanto anulado por fuera de juego. Brugts recuperó en zona alta, Pina dibujó una jugada deliciosa por la izquierda y el balón voló hacia el segundo palo, donde Pajor apareció puntual —como siempre— para rematar con una frialdad que roza la perfección. Minutos después marcó otro y la colegiada lo invalidó por manos. “No sé, no lo he visto repetido, pero siento que le doy con el hombro, no con el brazo”, explicaba después. El tercero sí fue bueno: centro de Graham desde la derecha y Ewa se lanzó al suelo para rematar con el pecho, “con el escudo”, como si ese gesto contuviera toda su identidad.

“Que esté siempre ahí no es suerte”, dice Alexia. “Es una delantera de pies a cabeza. Siempre está donde cae el balón para empujarlo. Eso es instinto, algo que ella tiene. Es una de las mejores del mundo. Una alegría recuperarla”. Y es que su lesión, hace apenas un mes, encendió todas las alarmas. “Al principio me asusté”, admite Pajor. “Pero al día siguiente ya me sentí mejor. Las pruebas y las conversaciones con el equipo médico me tranquilizaron porque vimos que no sería tanto tiempo”. Y a Pere Romeu se le acaban los elogios: “Es nuestra delantera. Todo lo que sea atacar el área, remate tras centros… si no es la mejor, es de las mejores del mundo. Algunos pronosticaron demasiado rápido, pero su reincorporación ha sido excelente”.

Por y para el equipo

Pajor, en cambio, siempre baja el foco hacia el colectivo. “El secreto está en el equipo. Yo marco tantos goles porque ellas me ayudan a que pueda hacerlo. Solo intento ayudar a ganar”. Y lo hace con una naturalidad casi insultante: “Sé que tengo que estar en la zona de remate, siempre preparada para golpear el balón cuando llegue. Aquí hay tanta calidad que solo tengo que dedicarme a marcar”.

En Montjuïc, tras su doblete, sonrió mirando a la grada: “Estoy muy contenta por esta victoria en este estadio y con nuestra afición. Es muy especial ganar contra el Madrid”. Especial, sí. Y también inevitable cuando Pajor pisa el área. Cada remate suyo parece escrito de antemano. Cada gol, una certeza. Cada clásico, un recordatorio: el Barça tiene por fin la delantera que llevaba años esperando