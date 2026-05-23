Pajor rompe su maleficio en Champions: doblete para campeonar y máxima goleadora

Ewa Pajor ya tiene la Champions League que tanto persiguió durante su carrera. Y lo hizo siendo la gran protagonista de la exhibición del Barça femenino en Oslo. La delantera polaca firmó un doblete y una asistencia en la goleada blaugrana por 4-0 ante el Olympique de Lyonnes, una actuación decisiva que le permitió ser elegida MVP de la final y acabar además como máxima goleadora de la competición con 11 tantos en 10 partidos.

La noche soñada de Pajor tenía mucho más detrás que una simple final. La atacante llegó al Barça el pasado verano de 2024 procedente del Wolfsburgo con un objetivo muy claro: conquistar Europa. Considerada desde hace años una de las mejores delanteras del mundo, había ganado todo en Alemania a nivel doméstico, pero arrastraba una enorme espina en la Champions League tras perder cuatro finales continentales.

La temporada pasada volvió a quedarse a las puertas de la gloria. El Arsenal dejó al Barça sin título en Lisboa en una final muy dolorosa para las de Pere Romeu y especialmente para la delantera polaca, que veía cómo sumaba otra derrota en una final europea. Pero lejos de hundirse, Pajor cambió completamente el chip con el inicio del nuevo curso y convirtió la Champions en su gran obsesión.

Desde el primer día mostró una ambición enorme con doblete al Bayern en el Johan, una capacidad goleadora que ha mantenido para marcar, y nunca mejor dicho, toda la temporada blaugrana. Y en Oslo volvió a aparecer cuando más la necesitaba el equipo. Su primer gol fue clave para romper el partido en el momento más complicado, con el OL presionando arriba y generando muchos problemas al Barça en la salida de balón. Pajor abrió el marcador y cambió el escenario de la final.

A partir de ahí, el Barça creció hasta acabar pasando por encima del conjunto francés. La polaca firmó además el segundo de su cuenta particular y asistió a Salma Paralluelo en otra de las acciones decisivas del encuentro. Un recital completo en el partido más importante del año.

Pajor llegaba además a la final empatada con Alessia Russo en la pelea por el Pichichi europeo y no falló a su cita con el gol. Sus dos tantos le permitieron cerrar la competición como máxima goleadora de la Women’s Champions League con 11 goles en 10 partidos, confirmando una temporada espectacular.

Oslo terminó siendo la noche perfecta para Ewa Pajor. La delantera que convivió durante años con la frustración de perder finales acabó levantando por fin la Champions siendo decisiva, MVP y reina goleadora de Europa.